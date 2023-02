«Avatar» fosser fram – setter rekord i Norge

James Camerons «Avatar: The Way of Water» har nå spilt inn over hundre millioner kroner på kino i Norge, melder Disney Studio Distribution Norway.

Dette gjør det nye Avatar-eventyret til den mest innbringende kinofilmen i Norge.

– Dette er virkelig fantastisk og mer enn vi kunne håpet på, selv for en fenomenal film som «Avatar: The Way of Water». Jeg er glad for at det norske kinopublikummet har tatt filmen godt imot, sier Disneys Norden-sjef, Hans van Rijn.

Camerons nye storfilm er en av flere produksjoner som virkelig har satt fart på kinoenes billettsalg. Totalt ble det solgt 958.976 billetter på norske kinoer i januar måned. Det var 245. 649 flere solgte billetter enn tilsvarende måned i 2022.

«Avatar: The Way of Water» hadde kinopremiere 14. desember i 2022. Neste film ut i serien skal etter planen få premiere i 2024, og går alt etter planen dukker det også opp Avatar-filmer i 2026 og 2028.

