Det er offisielt: «Narvik» ble en Netflix-hit

Etter sin første uke på Netflix er «Kampen om Narvik» sett hele 38 millioner timer, viser Netflix’ offisielle Global Top 10-liste, som ble publisert onsdag. På den internasjonale strømmetjenesten heter filmen bare «Narvik», og topper Netflix’ liste over mest sette ikke-engelske filmer. «Narvik» har over dobbelt så høyt seertall som andreplassen, den sørkoreanske sci fi-filmen «Jung-E».

«Narvik» ble sluppet på Netflix mandag 23. januar, i et begrenset antall land, uten noe stort promotion-apparat. Den gikk rett til topps verden over, ifølge nettjenesten Flixpatrol, som overvåker strømmetallene for de store internasjonale strømmetjenestene. «Narvik» var Netflix’ mest sette film i over 50 land, inkludert USA, og på topp 10 i over 60 land.

«Kampen om Narvik» er blitt Netflix' mest sette ikke-engelske film i år, viser de offisielle tallene fra strømmetjenesten. (Netflix)

Aage Aaberge, filmprodusent Aage Aaberge, produsent Nordisk Film. (Mimsy Moller)

– Dette er kjempepositivt. Det viser det vi hele tiden har trodd: At historien vi forteller i «Kampen om Narvik» har interesse utenfor Norge, sa filmens produsent Aage Aaberge til Dagsavisen sist uke, da Flixpatrol-tallene viste at «Narvik» toppet verden over.

«Narvik» er ukas nest mest sette film på Netflix i USA, bare slått av «You People». Både i Sverige, Danmark og Finland er «Narvik» den mest sette filmen på Netflix sist uke. Filmen er ennå ikke tilgjengelig på Netflix i Norge.

Høyeste tall siden «Troll»

Netflix’ globale Topp 10-liste viser antall seertimer oppsummert. Med 38 millioner seertimer har «Narvik» det høyeste førsteuketallet siden «Troll» ble lansert rett på Netflix i desember, og slo alle Netflix-rekorder for ikke-engelsk film.

«Kampen om Narvik» hadde norsk kinopremiere 25. desember og ligger fortsatt høyt på kinolistene i Norge. Den var helgens nest mest sette film på norske kinoer, bare slått av Hollywood-blockbusteren «Avatar: The Way of Water». «Kampen om Narvik» nærmer seg nå 450.000 solgte kinobilletter og har passert «Krigsseileren» som den mest sette norske filmen med premiere i 2022.

«Kampen om Narvik» er regissert av Erik Skjoldbjærg, og forteller historien om kampene ved Narvik våren 1940, der bl.a. britiske, franske og polske styrker deltok. I alle disse landene har filmen nå toppet Netflix-listen.

På grunn av koronapandemien ble innspillingen av filmen forsinket, og premieren ble utsatt flere ganger. Utsettelsene skapte komplikasjoner for avtalen mellom Netflix og produsent Nordisk Film, der Netflix opprinnelig ville slippe filmen samtidig verden over, fortalte produsent Aage Aaberge til Dagsavisen sist uke. De endte med en avtale der Netflix slapp filmen i et begrenset antall land – drøyt halvparten av de 190 landene der Netflix er tilgjengelig – fire uker etter norsk kinopremiere. «Kampen om Narvik» kommer på Netflix i Norge til høsten, ifølge produsent Aage Aaberge.

