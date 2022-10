Filmtopper støtter hans Iran-protest: – Oscar-regissører undertegnet opprop

«Vi inviterer alle som tror på frihet og likhet til å stå solidarisk med de modige kvinnene i Iran» heter det i oppropet som den norsk-iranske filmskaperen Ali Parandian sendte rundt til sine kolleger og kontakter i nordisk filmbransje, og publiserte på nettstedet opprop.net.

For snart fire uker siden døde 22-årige Mahsa Amini i iransk varetekt, etter å ha blitt arrestert for å gå uten hijab. Det startet omfattende demonstrasjoner over hele Iran, som fortsatt pågår.

– Den første dagene med opptøyer satt jeg foran tv-en og gråt. Til slutt måtte jeg gjøre noe. Det ble et eksistensielt spørsmål for meg. Hvordan kan jeg leve med meg selv hvis jeg ikke handler nå? Et opprop blant det nordiske filmmiljøet tenkte jeg kunne være en start, forteller Ali Parandian.

Til nå har nærmere 400 filmarbeidere, regissører og bransjefolk skrevet under, og oppropet har fått med Oscar-regissører fra både Danmark og Norge. Thomas Vinterberg, som vant Oscar for beste utenlandske film i 2021 med «Ett glass til» er en av dem som har skrevet under. En annen er danske er Lone Scherfig, Oscar-nominert til årets film i 2010 med «An Education». Fjorårets norske Oscar-kandidat, Joachim Trier, har skrevet under, det har også hans faste manuspartner, regissør Eskil Vogt.

«The Nordic film community stand with protesters in Iran» er tittelen på det engelskspråklige oppropet.

– Responsen har vært god. Mange markante filmskapere har signert. Det varmer å se at de støtter det iranske folket, sier Ali Parandian til Dagsavisen.

– Jeg kjenner folk som er kidnappet

Drapet på Mahsa Amini utløste demonstrasjoner over hele Iran, i et omfang som det iranske regimet ikke har sett tidligere. En rekke steder har bevæpnet politi skutt mot demonstranter. Den Oslo-baserte eksilgruppa Iran Human Rights anslår at minst 185 mennesker er drept siden protestene startet, meldte NTB i helgen.

– Jeg kjenner folk som er blitt kidnappet, arrestert og torturert under opptøyene nå. Folk som bare er blitt borte. Det er bunnløst trist, sier Parandian. Han er født i Irans hovedstad, Teheran, og kom til Norge som sjuåring i 1989.

– Jeg vokste opp midt i en krig. Jeg husker bombene, sirenene, det knuste glasset i gatene, forteller Parandian,

– I alle år har jeg vært redd for å ytre meg om situasjonen i Iran. Det iranske regimet går etter regimekritikere internasjonalt. Det vet vi. Men vi kan ikke sitte stille lenger, sier Parandian.

Iranske filmskapere har vært særlig utsatt for forfølgelse fra det iranske regimet. Det skapte overskrifter verden over i sommer da flere regimekritiske filmregissører ble pågrepet, etter et opprop der iranske filmfolk kritiserte myndighetenes bruk av våpen mot demonstranter.

Ali Parandian har studert ved Den norske filmskolen på Lillehammer. I 2018 vant han Amanda-prisen for beste kortfilm i 2018 med «No Man Is an Island». Han har startet filmselskapet Anicca Pictures, en plattform og et produksjonsselskap for minoriteter foran og bak kamera. Nå sitter Parandian i siste fase av arbeidet på sin spillefilmdebut «Ingenmannsland», men har lagt filmen til side mens protestene i Iran pågår.

– Jeg startet dette oppropet for å vise solidaritet med det iranske folket. Jeg ville rette oppmerksomheten mot fengslingen av opposisjonelle, intellektuelle, filmskapere, kvinner som kaster hijaben, og helt vanlige folk som nekter å rette seg etter regimets påbud, sier Parandian.

Regissører fra flere land

Parandian har lagt ut oppropet på nettstedet opprop.no, han har også sendt det ut og fått underskrifter via SMS, Facebook og e-post.

Blant norske filmregissører og kulturarbeidere som har underskrevet, finner vi: Iram Haq, Jorunn Syvertsen, Arild Andresen, Kaveh Tehrani, Jens Lien, Hallvar Witzø, Thea Hvistendal, Aurora Gosli, Mariken Halle, Ellen Horn og Sigrid Bonde Tusvik.

En av de som har signert oppropet er Erika Calmeyer, regissør for kinoaktuelle «Storm».

– Det er et momentum i Iran nå for endring. Ved å signere på dette oppropet, kan vi vise vår støtte til det iranske folk. Det er flott at Ali Parandian har tatt dette initiativet og gitt oss en plattform. Mange i filmmiljøet er engasjert i det som nå utspiller seg i Iran, sier Erika Calmeyer.

– Vi ser en oppblomstring av motstand mot et autoritært regime hvor man ikke kan ytre seg fritt og hvor protester blir slått hardt ned på. Det er viktig at vi stiller oss bak de som kjemper for ytringsfrihet, kvinners rettigheter, og de mange filmskaperne som ikke lenger får jobbe i Iran, sier Calmeyer.

Flere kjente svenske filmfolk har skrevet under, bl.a.: Tuva Novotny, Fares Fares, Gunnar Skarsgård, Rolf Lassgård, Helena Bergstrøm, og Ali Abbasi.

De islandske regissørene Dagur Kári og Hlynur Pálmason har også signert oppropet.

Kritiserer Støre

– Ett enkelt opprop vil ikke forandre verden. Men oppropet viser det iranske folket at vi ser hva som skjer, og støtter deres kamp mot regimet, sier Parandian. Han retter også kritikk mot norsk handel med Iran:

– En del av min identitet er iransk, men jeg er vokst opp i Norge. Og som norsk borger må jeg si fra om grådigheten og dobbeltmoralen som gjør at vi fortsetter å drive handel med et terrorregime.

– Jonas Gahr Støre går ut på Twitter og fordømmer iranske myndigheter. Dette er dobbeltmoral. Støres fordømmelse betyr ingenting så lenge Norge gjennom handelsavtaler holder oppe et korrupt regime som går til krig mot sitt eget folk, mener Ali Parandian.

