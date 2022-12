De mest spilte norske sangene i 2022: Nå har alle norsk tekst

Denne uka presenterte Spotify lista over sine mest strømmede sanger i 2022. Med Spotifys dominerende posisjon i strømmemarkedet er dette i praksis også lista over de sangene som er mest spilt i Norge i året som gikk. Oversikten bekrefter en utvikling vi skrev om for et år siden. Men nå har alle disse norske tekster.

De ti mest spilte norske sangene på Spotify i år er

1. Ballinciaga & David Mokel: «Dans på bordet»

2. Vinni: «Glorie»

3. Karpe: «PAF. no»

4. Ballinciaga, Kris Winther: – «Beklager (Guttaklubben)»

5. Undergrunn: «Italia»

6. Roc Boyz & Greekazo: «Bonanza»

7. Beathoven, Capow & 2G: «Sør-Afrika»

8. Ramón: «Ok, jeg lover»

9. Kevin Lauren & Ballinciaga: «Tante»

10. Beathoven, Henrik von Grogg: Stay KEEG





Tendensen var den samme i fjor, men da var bare fire av de øverste ti med norsk tekst – fordi de andre seks kom fra utlandet. I år er de mest populære norske låtene så populære at de fullstendig tar innersvingen på utenlandske stjerner. «As It Was» med Harry Styles er den eneste utenlandske hiten som kunne trengt seg inn på denne lista, på en 5. plass.

De mest populære norske sangene i fjor var balladene «Den fineste Chevy’en» med Halva Priset og Maria Mena, «Jeg glemmer deg aldri» med Emma Steinbakken og «Smilet i ditt eget speil» med Chris Holsten. I år er det festmusikken som har tatt over, men også her med noen mer følsomme balladelignende sanger mellom partylåtene: Vinnies «Glorie» og Rámons «OK, jeg lover».

Jeg har i årenes løp skrevet mange kommentarer om norskspråklig musikks fordeler i Norge. For eksempel etter å ha sett forskjellen i stemning språket fører med seg på konserter med artister som ellers er sammenlignbare musikalsk. Det blir ofte festligere med de som gjør seg lettere forstått. «No bli de liv», som noen sang en gang. Artister som synger på norsk kommer tettere på sitt publikum. Lista over artister som har erfart dette begynner å bli uendelig lang. Ikke minst innen rap og hip hop, som lenge så ut til å bli en marginal del av norsk popmusikk, helt til stadig flere tok til å uttrykke seg på norsk mot slutten av forrige århundre. Nå er også dette overtydelig i den mest dansbare festmusikken.

Lista over de mest spilte låtene på Spotify i 2022 går til 100. Blant disse er hele 51 norske, som bransjen vil mene er en hyggelig andel av «lokalt repertoar». Blant disse 51 finner jeg bare tre med engelske tekster: Subwoolfers eurovisionsslager «Give That Wolf A Banana» er den øverste på 41. plass, fult av Kygos «Dancing Feet» som nr. 50 (men der er det amerikanske DNCE som står for vokalen). Det tredje, og siste engelskspråklige innslaget er kuriøst nok Anna of The Norths «Hver gang vi møtes»-versjon av Tix’ «Shotgun» på 86. plass, oversatt fra norsk til engelsk. Hvor høyt kunne den kommet med originalteksten?

Skal vi danse 2021 Øyvind «Vinni» Sauvik har laget en av årets største hits i 2022 med "Glorie". Her i "Skal vi danse" på TV2 i 2021. (Espen Solli/TV 2)

På lista over de 10 mest strømmede albumene på Spotify i Norge er gruppa Undergrunn på topp. Her er det ellers bare Chris Holsten som kommer med blant utenlandske superstjerner som Harry Styles, Ed Sheeran og The Weeknd. Som alltid når det kommer til strømmetall skal det understrekes at dette er de oftest spilte sangene. Ikke nødvendigvis de som er spilt av flest, siden tenåringer som kjent har en tendens til å spille favorittene sine om og om igjen oftere en voksne. Men hvis det er bekymring for utviklingen av det norske språket er det i hvert fall ikke ungdommen eller musikken deres sin skyld.

Ballinciaga ser kanskje ikke smartest ut i landet her, men de har laget tre av årets ti største hits. (Universal Music/NTB kultur)

Dette handler uansett ikke bare om ungdomsmusikk. I høst har ni norskspråklige artister spilt i Oslo Spektrum: Karpe, Gabrielle, Vazelina Bilopphøggers, Ballinciaga, Chris Holsten, Stig Brenner, Sondre Justad, D.D.E. og Morten Abel (sistnevnte riktignok med noen sanger på engelsk). Ett band, Madrugada, har sunget på engelsk. Også her ser vi at tendensen fortsetter. Det litt mindre hyggelige spørsmålet er hvor det blir av de unge kvinnelige artistene blant de aller mest populære i år. Kanskje flere av dem må begynne å synge på norsk?

Ramón Andersen er en av de mest polulære norske artistene som ikke bare lager festmusikk. (Universal Music)