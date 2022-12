Julas fineste trikketur går til Nordpolen

---

TEATER

«Nordpolen Magiske Trikketransport»

Manus og regi: Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers

Med: Peter Moseng, Eirin Schou Fævelen, Sebastian Skytterud Myers, Patrik Asplund Stenseth, m.fl.

Feil Teater i samarbeid med Kloden teater

Kloden Teater

En hel verden av underligheter åpner seg i de gamle fabrikkbygningene i Kabelgata på Økern. Når Feil Teater sammen med Kloden teater byr på en reise av opplevelser og ønsker nå rundt juletider, gjør de alt helt riktig. De skaper en illusjon av magi, av en hemmelig verden, av drømmer og kloke tanker for både barn og voksne, til dels tuftet på samtaler de har hatt med barn i Oslo. Dette er gratis teater for alle, men «Nordpolen Magiske Trikketransport» er også noe så prisverdig som en gratisforestilling spesielt rettet mot lavinntektsfamilier i Oslo. Mange av billettene ble tidlig revet bort på grunn av samarbeid med bydelene på østkanten og ulike institusjoner og hjelpesentre. Resultatet ble flere ekstraforestillinger.

Ut fra alt dette, både konsept, idé og formål, lager de noe av det mest ambisiøse vi har sett av engasjerende, klokt og interaktivt teater, en forestilling som kan minne om oppsetninger som Tigerstadsteatrets «Jungelen». «Nordpolen Magiske Trikketransport» er imidlertid noe annerledes. Den er myntet på yngre barn, anbefalt fra seks år, og er eventyrlig, humoristisk og småskummel. Det hele inkluderende og fint balanserende mellom skuespillere som agerer med og mot hverandre, og aktiv deltakelse fra de som ønsker blant publikum. Og den er bygd opp som en underjordisk (eller er det overjordisk?) verden som med utgangspunkt i Oslo ender på Nordpolen, av alle steder.

Peter Moseng spiller Max, som tar oss med på litt av en trikketur i retning Nordpolen. Her med Sebastian Skytterud Myers i «Nordpolen Magiske Trikketransport». (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

Vi skal ikke «spoile» for mye av handlingen og de fine og absurde møtene denne «reisen» byr på, men vi kan si så mye at vi først møter kapitalismen personifisert gjennom administrerende direktør i Obox Eiendom, Sølvi Finckenhagen-Høegh, som i Kabelgata på Økern stolt viser fram planene for sitt siste prosjekt, et gigantisk 23-etasjers høyhus og kjøpesenter med 4.000 butikker som «vil komme hele byen til gode». Hun må bare sprenge de historiske teglsteinsbyggene først, og det som er inni dem. Og det er ikke så lite. For gjemt inne i de gamle bygningene der det før ble laget telefoner, ledninger og kabler, ligger holdeplassen for 11-trikken til Nordpolen. Det vet Max, spilt av Peter Moseng på premieren. Han vil alternere med Sindre Seip. Det er Max vi som en vandrende og trikkekjørende skokk publikummere får lov å hjelpe med å stanse Obox-direktøren og hindre at 11-trikken blir sprengt. Det handler om å komme seg til Nordpolen, der alle ønsker kan innfris.

Sølvi Finckenhagen-Høegh (spilt av Eirin Schou Fævelen) vil bygge et 23-etasjers kjøpesenter på Økern, i «Nordpolen Magiske Trikketransport». (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

Feil Teater samlet barn og familier også i fjor på denne tiden, så om «Nordpolen Magiske Trikketransport» høres kjent ut er det fordi konseptet bygger på «11-trikken går til Nordpolen», som ble spilt i et lagerlokale på Sandaker. Trikken og endestasjonen er videreført, men «Nordpolen Magiske Trikketransport» har en helt ny samling historier og figurer, og det fortrinnet at den kan spilles på en helt annen og mer levende måte, rett og slett fordi man nå kan bevege seg fritt. I «11-trikken går til Nordpolen» fikk vi se inn i de enkelte rommene der livet utfoldet seg, som hos gamle Alma for eksempel, eller i avstikkere som Verdensrommet og Vikingtiden. Det er mange og svært lange avstikkere i år også, men nå er vi ikke bundet til trikkeskinnene, og beveger oss i tråd med det som skjer og etter Max’ anvisninger og engasjement. Det gir forestillingen mer dybde og atmosfære.

Denne trikken går til Nordpolen, via Økern. Fra «Nordpolen Magiske Trikketransport». (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

Max er nydelig spilt av Peter Moseng, som mange vil huske fra «Charlie og sjokoladefabrikken» på Det Norske Teatret. Han spiller Max med frekkhet og mye sjarm, og har også timingen og erfaringen som gjør at han med kløkt styrer andre barn som lett lar seg trekke opp i spenningen og begynner å få ideer på egen hånd. Og det gjør de. Illusjonen av en verden for seg er godt gjennomført i de trange gangene, de spesielle rommene som slett ikke alltid er rom, og i møte med skikkelser som man begynner å lure på om man ikke vet hvem er. Det er tross alt snart jul.

Vi møter også flere voksne Feil Teater-skuespillere. Eirin Schou Fævelen er ubetalelig som en mellomting av hensynsløs og bitter utbyggerbaron og smørblid kapitalpredikant. En byråkratisk trikkekonduktør, et offer for interne omstruktureringer og økonomiske nedgangstider spilt av Sebastian Skytterud Myers, blir forestillingens humoristiske høydepunkt i forhandlingene med Moseng, mens Patrik Asplund Stenseth spiller en litt mystisk eneboer som serverer gløgg … Og rundt oss hele tiden stab og skuespillere som umerkelig glir inn blant publikum som både trikkemotorer og i andre funksjoner. På øret får vi innimellom høre opptakene fra samtalene med barna som ble gjort under arbeidet med forestillingen. Kloke, morsomme, søte og underfundige tanker som underbygger stykkets overordnede tematikk.

Du kan møte mange skikkelser i «Nordpolen Magiske Trikketransport», og pass på så du ikke glemmer noe. (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

11-trikken er ikke stor. Det er plass til kun 20 personer på hver forestilling, og selv da må den kjøre i to omganger, men er du blant de som må vente på neste trikk kan det hende det skjer noe da også. «Nordpolen Magiske Trikketransport» tar oss i det hele tatt med til et annet univers. Bakenfor scenograf Tobias Lehrskov-Schmidts viltvoksende labyrint av rom og hjemmesnekra sjarm med en og annen løs skrue, har forestillingen et bankende hjerte ikke bare for byen, men for håpet som ligger i drømmene og ønskene en trikketur til Nordpolen kan tilby. Og hele prosjektet tatt i betraktning må de være lov å ønske at gode krefter går sammen slik at barn i Oslo kan hoppe på 11-trikken også i framtidige år.

«Nordpolen Magiske Trikketransport» er produsert av Feil Teater i samarbeid med Kloden teater, og spilles i Kloden teaters lokaler i Kabelgata 19 på Økern i Oslo. Info om billetter og Kloden finner du her.