Ghost og Pantera på plass - slik blir neste års Tons of Rock

Årets utgave av Tons of Rock var en solskinnshistorie bokstavelig talt, en festival badet i godvær og med Iron Maiden som det største trekkplasteret på den første festivalen etter at samfunnet åpnet opp igjen for fullt. Nå planlegges festivalen for 2023, og de første navnene er på plass. Øverst av disse troner svenske Ghost, de amerikanske legendene Pantera og hardcorebandet Clutch, franske Gojira, og polske Behemoth, som spilte i Oslo så sent som sist helg.

– Tons of Rock 2022 var en vanvittig suksess. Fantastiske artister og nærmere 30.000 innafor portene hver dag i knall sommervær var helt magisk. Gjennomføringen gikk over all forventning og tilbakemeldingene fra publikum er overveldende. Vi jobber målbevisst mot å opprette den sterke kvaliteten vi har i alle ledd og prøver å gjøre oss bedre og flinkere hvert eneste år, sier Jarle Kvåle på mail til Dagsavisen.

90.000 på Ekebergsletta

Han er daglig leder og bookingansvarlig på Tons of Rock, som er en rendyrket festival for hardrock og heavy metal på Ekebergsletta med et potensielt publikum på 90.000 fordelt over tre dager. Det gjør Tons of Rock til Norges største festival, med publikum fra hele Norge og med tilreisende fra over 50 land.

På årets festival hadde de foruten Iron Maiden metallegender som Accept, Korn foruten en stor underskog av norske band, blant dem Enslaved og Backstreet Girls. Neste år kan fans av norsk rock og metal se fram til TNT, Stage Dolls og Mayhem, samt punkbandet Honningbarna og The Good The Bad And The Zugly.

Five Finger Death Punch, Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Det mest sensasjonelle navnet i dette første slippet er Pantera, bandet som i ble dannet av brødrene Darrell Abbott på gitar og Vinnie Paul Abbott på trommer, på begynnelsen av 1980-tallet, og som fant formen med Phil Anselmo på vokal og Rex Brown på bass og ble et av de mest innflytelsesrike bandene det neste tiåret.

Pantera gjenforent

Mye innad turbulens endte med at de ble splittet i 2003, og senere døde begge Abbot brødrene. Darrell ble skutt og drept og Vinnie Paul døde av sykdom. Denne høsten ble det offisielt at Phil Anselmo og Rex Brown har satt sammen bandet igjen, med blant annet Ozzy Osbournes gamle gitarhelt Zakk Wylde i rekkene. Neste års turné bringer dem til Tons of Rock.

– Hva kan vi forvente av Pantera i dag?

– At Pantera kommer og spiller på Tons of Rock i 2023 er helt vanvittig. Vi er så enormt stolte over å ha fått til dette eksklusive showet i Norge. Pantera revolusjonerte heavy metal tidlig på 90-tallet og er soundtracket til oppveksten for millioner av ungdommer over hele verden. Bandets historie er eksplosiv, dramatisk og tragisk. Selv så jeg dem som 15 åring i Oslo på Vulgar Display of Power turneen i 1992 og fikk rett og slett sjokk. At vi nå 30 år senere skal kunne presentere dem på Tons of Rock gir meg frysninger. Juni kan ikke komme tidlig nok.

Mayhem med originalmedlemmet Jørn Stubberud, på Tons of Rock i 2019, (Mode Steinkjer)

Stage Dolls og Ghost

– Svenske Ghost, franske Gojira og norske veteraner som Mayhem, TNT og Stage Dolls er navn i det første slippet. Hva sier disse om festivalen dere nå planlegger?

Det forteller at vi har et kruttsterk førsteslipp og viser spennvidden i Tons of Rock. Festivalen favner enormt bredt, det er stor bredde på artistene. Både Mayhem og Stage Dolls er hundre prosent naturlige og soleklare artister til Tons of Rock, det er det ikke så mange andre som kan skilte med. «Soliders Gun» og «Freezing Moon» er begge bautaer i Norges stolte hardrock historie, fastslår Kvåle.

Joe Duplantier Joe Duplantier i Gojira er klar for neste års Tons of Rock (Amy Harris/AP)

Festivalen 2022 ble betydelig utvidet i publikumskapasitet fra førsteåret på Ekebergsletta etter at de flyttet hele festivalen fra Halden. Ifølge Kvåle er tanken å videreføre den nåværende kapasiteten.

– Ghost, Gojira og Behemot har nylig besøkt Norge, men er de headlinere for Tons of Rock? Kan vi forvente headlinere i størrelsesorden med Iron Maiden og Kiss fra de siste festivalene, som har evnen til å samle et bredt publikum på tvers av generasjonene?

– Ghost er der allerede. De topper de største festivalene i verden og nøkkelen til deres enorme suksess mener jeg ligger i at de treffer i alle aldersgrupper. Alt fra folk som digger den første demoen til nye unge fans fra deres nylige eksplosive suksess på Tik-Tok. Bandet har alt og man må tilbake til KISS sine glansdager for å se et slik eget kompromissløst univers eksplodere slik de har gjort for dem. Gojira og Behemoth er band som dundrer på og vokser hele veien. De er høyt på plakaten hos oss, billettsalget deres øker hele tiden og de investerer og leverer produksjoner som viser at de mener alvor med å være morgendags toppnavn. Behemoth sin maktdemonstrasjon i helgen i Oslo viser at det er ingen grenser for det bandet. Vi er ekstremt stolte av dette første slippet, men det kommer mere, mye mere. Bare å glede seg til sommerdager i Juni.

Tons of Rock

Grunnlagt i Halden 2014. Ble kåret til Årets festival i 2017 av Norske konsertorganisasjoner

Meldte flytting til Ekebergsletta i Oslo fra 2019, da med kapasitet for 15.000 per dag. Kapasiteten ble doblet til 30.000 per dag fra 2022

I 2019 kjøpte Live Nation Norway seg inn i festivalen. De opprinnelige eierne Svein Bjørge, Jarle Kvåle, Mads Martinsen og Dan Nordhagen er fortsatt med på eiersiden

Festivalen 2023 arrangeres over tre dager fra 22.–24. juni

