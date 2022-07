Human Rights Watch om pågripelser av iranske filmskapere: – Strategisk nedbryting

Mandag denne uken ble det kjent at den prisbelønte regissøren Jafar Panahi er pågrepet i Iran. Det er den tredje regissøren som er arrestert på under en uke.

Filmskaperne er anklaget for å ha bånd til opposisjonsgrupper i utlandet, og for å forsøke å undergrave statens sikkerhet, melder NTB.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) har uttalt på sin hjemmesider at hendelsene er en del av en strategisk nedbryting av fredelige motstand.

– De er enten ute av stand, eller ikke villige til, å håndtere de mange og alvorlige problemene som Iran møter. Derfor har regjeringen tydd til sin undertrykkende refleks, å arrestere populære kritikere, sa Tara Sepehri Far, som er seniorforsker ved HRWs Midtøsten-avdeling.

– Det er ingen grunn til å tro at disse arrestasjonene er noe annet enn kyniske trekk som skal avskrekke det folkelige raseriet mot regjeringens store feiltrinn, fortsetter hun.

Smuglet minnepinne i kake

Regissøren som ble arrestert 11. juli, Jafar Panahi, er altså den tredje i rekken filmskapere som har blitt pågrepet.

I 1995 ble han den første iranske regissøren til å vinne en stor pris ved filmfestivalen i Cannes. For «The White Balloon» fra 1995 vant han Caméra d’Or, som gis til beste filmdebut, og siden har han fått flere internasjonale priser for filmene sine. Temaene som går igjen i filmene er hvordan barn, kvinner og fattige blir behandlet i Iran.

---

Jafar Panahis filmografi

The White Balloon (1995), vant Caméra d’Or på filmfestivalen i Cannes.

The Mirror (1997), vant Golden Leopard Award på filmfestivalen i Locarno.

The Circle (2000), vant flere priser under filmfestivalen i Venezia, blant annet den gjeveste, Golden Lion.

Crimson Gold (2003), vant Golden Hugo Award for beste film på Chicagos Internasjonale Filmfestival.

Offside (2006), vant Silver Bear Jury Grand Prix under filmfestivalen i Berlin.

This is not a film (2011), vist på filmfestivalen i Cannes i 2011.

Closed Curtains (2013), vant Silver Bear for beste manus under filmfestivalen i Berlin.

Taxi (2015), vant Golden Bear under filmfestivalen i Berlin.

---

I 2010 ble han arrestert for å produsere propaganda og å motarbeide myndighetene, og han fikk en dom på seks år. I tillegg fikk han forbud mot å lage filmer, reise ut av landet og snakke med medier de neste tyve årene.

Forbud og fengsling til tross: et år senere ble en minnepinne smuglet ut av landet i en kake. På den var det en 75 minutter lang video, ved navn «This is not a film».

Den viser Panahi mens han sitter i husarrest og reflekterer over straffen og ventingen på anken. Filmen ble vist på filmfestivalen i Cannes i 2011.

Iranische Regisseure Etter to måneder i fengsel fikk Panahi sone resten av straffen sin i husarrest. Bildet er tatt 25. mai 2010, rett etter han fikk komme hjem. (str/Ap)

Panahi ble sluppet fri i 2016. Da han igjen ble arrestert tidligere denne uken, han han ifølge nyhetsbyrået Mehr besøkt påtalemyndighetene med spørsmål om Mohammad Rasolouf, som også er en prisvinnende iransk regissør.

Rasolouf og regissør Mostafa Aleahmad ble arrestert helgen før, anklaget for å ha «forstyrret den psykologiske sikkerheten til samfunnet», melder CNN via nyhetsbyrået Fars.

[ Rage Against the Machine tilbake på scenen: – Aborter høyesteretten ]

– Blir strengere og strengere

Tidligere i år intervjuet Dagsavisen Jafar Panahis sønn, Panah Panahi. Der beskrev han sitt liv som todelt: før og etter faren ble arrestert i 2010.

– Livene våre forandret seg for alltid. Vi ble mye mer paranoide; vi pratet ikke engang sammen i vårt eget hjem. Vi fryktet å bli overhørt og kontrollert, og vi la våre mobiler til side. Kanskje i dette landet så har frykten blitt noe vi alle har til felles. Men selvfølgelig utløste hendelsen med min far særlig mye følelser, sa Panah Panahi.

Panah Panahi, Jafar Panahis sønn, er også regissør. Han forteller at vilkårene for filmskapere blir verre år for år. (Joel Saget / NTB )

Sønnen er selv regissør, og beskrev forholdene for filmskapere slik:

– Situasjonen blir ikke bedre for kunstnere og filmskapere. Hvert år blir den verre enn året før. Overvåkningssystemet og sensuren blir strengere og strengere. Det er vanskelig å arbeide. Resultatet av begrensningene er dog paradoksalt nok det motsatte av hva regimet ønsker. Når en barriere oppstår, så finner man kreative måter å forbigå disse. Barrierene kan vekke kreativiteten, ikke kvele den.

[ Sri Lankas president har rømt videre til Singapore, mens demonstranter drar hjem ]