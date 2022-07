Ny sjef av litteraturfestival: – Bøker kan ikke konkurrere

– Kanskje det kan hjelpe at jeg er en ung hippie-looking fyr, sier Marius Nakken Larsen (26) til Dagsavisen.

I sommer slo Forleggerforeningen alarm om nedgangen i lesing blant unge gutter. 1 av 3 gutter i alderen 15–19 leste ikke én eneste bok i fjor. Tidligere i juli skrev Dagsavisen om tiltak for å snu trenden. Litteraturfestivaler kan være et av tiltakene, mener Nakken Larsen.

– Det er ikke mangel på god ungdomslitteratur. Årlig spys det ut en haug med titler. Jeg tror skoen trykker på tidstyvene: Skjermbruk og gamingkultur oppholder den utsatte gruppen. Bøker kan ikke konkurrere i et slikt marked, sier han.

Et samlingspunkt

– Festivaler kan bidra ved å skape et miljø og et samlingspunkt rundt bøker. Hvis vi skal klare å nå 15-19-åringene, så må vi bare gjøre det jævlig kult. Dette skal planlegges godt, sier Nakken Larsen.

God natt, Oslo holdes for femte året på rad på kulturarenaen SALT den siste helgen i august. Den nye festivalsjefen er fast bestemt på å verne om bøkenes fremtid. Hittil har festivalen henvendt seg til unge voksne. I de kommende årene ønsker han å fokusere på å lage program for å tiltrekke også ungdommer til festivalen.

Sommer i Oslo God natt, Oslo litteraturfestival skjer på Salt i sentrum. (Jil Yngland/NTB)

– Vi har henvendt oss til unge fra start. Med tanke på den nye Ipsos-rapporten skulle jeg ønske at vi hadde bedre tilbud til de under 18 allerede i år. I samarbeid med Deichman har jeg en ambisjon om å rette meg mot ungdom neste år.

Nakken Larsen tror nøkkelen ligger i å nå ungdom der de bruker tiden sin. Gjennom sommeren har det vært en økende trend i Norge å gi boktips med emneknaggen #Booktok på TikTok. En annen populær underkanal på plattformen går ut på å dele slampoesi.

– Det finnes gode Tiktok-poeter som har blitt populære. Ved å invitere influenserne til festivalen kan man skape en inngangsport til litteratur og poesi for ungdom, sier festivalsjefen.

Samtidig er han bekymret for hva TikTok gjør med konsentrasjonsevnen.

– TikTok er et kaleidoskop av distraksjoner. Likevel tenker jeg at det er et steg i riktig retning at bøker og litteratur får oppmerksomhet der de yngste oppholder seg, sier han.

Bøkenes sakte død

I et intervju med Bok365 sa Nakken Larsen at han tror at unge folk setter mindre og mindre pris på kultur med mer form enn substans. Dette strider med uttalelsene fra Forleggerforeningen.

– Det var nok optimistisk sagt. Blant mine jevnaldrende er det mange som er lei av lettkjøpt kultur. De ser etter mer informasjon, kunnskap og litteratur. Podkaster er et godt eksempel. Mange bruker dette til å tilegne seg kunnskap. Selv om det ikke er en bok, så er det i hvert fall et ønske om å lære der, sier han.

Det har vært flere forespeilinger om bøkenes død. Når avisene kom var mange sikre på at dette betød slutten for bokformatet. Vår tids utfordrere er sosiale medier, gamingkultur og Netflix, skal man tro Ipsos-rapporten. Nakken Larsen kommenterer hva han tror står på spill om bøkene bukker under for de nye mediene:

– Konsekvensen er en mindre konsentrert befolkning med dårligere evne til å kommunisere i den virkelige verden. Evnene man tilegner seg ved å konstant være på internett slår ikke like godt an rundt middagsbordet eller på fest. Det går utover selvtilliten å ikke lære seg annet enn internettkultur, sier han.

God Natt Oslos nye sjef Marius Nakken Larsen (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– Ene og alene tror jeg bøkene er det viktigste mediet for å utvikle både kreativitet, intellektuell kapasitet og sosiale evner. Ikke minst er ord tanker, både om du sier dem høyt eller tenker dem inni deg. Bedre ordforråd gir klarere tanker, sier Nakken Larsen.

– Hvis du skal anbefale en norsk bok fra i år, hvilken velger du?

– I vår arrangerte jeg poesikvelder på SALT, og der ble det lest en diktsamling jeg synes var helt vanvittig fin. «Hjerteskog», heter den, av M. Seppola Simonsen. For meg handlet den om menneskets plass i naturen, men da jeg leste mer forsto jeg at for henne handlet det om å finne hennes kvenske identitet i Norge. For meg betydde det en ting, for henne en annen, men sånn er det jo ofte, sier Nakken Larsen.

Poesikveld i Naustet på SALT i våres. (Privat)

