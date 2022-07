Jenny Hval-bok får internasjonal oppmerksomhet på TikTok

– Jeg vet ikke hvor dette har begynt, hvordan den boka har kommet seg til TikTok.

Det sier artist og forfatter Jenny Hval til Dagsavisen. Avisen Framtida.no skrev sist uke om hvordan Jenny Hvals roman «Perlebryggeriet» fra 2009 har fått internasjonal oppmerksomhet på Booktok. På engelsk heter boka «Paradise Rot» og emneknaggen med samme navn har i skrivende stund 385.000 visninger på TikTok. Til sammenligning har emneknaggen #Jonesbo 200.000 visninger, skriver Framtida.

– Det høres jo ikke så veldig mye ut, man må vel opp i masse millioner for at det skal gå viralt, så vidt jeg kjenner internett. Men nå vet ikke jeg betydningen av at noe går viralt eller litt viralt, for jeg bruker ikke TikTok, sier Jenny Hval.

Flere bokhandlere har begynt å sette oppe egne hyller og anbefalinger med Booktok-bøker. Her fra en amerikansk Barnes & Noble-bokhandel (Tali Arbel / NTB )

Egne BookTok-hyller

Jenny Hval er en norsk artist og forfatter. Det nyeste albumet hennes «Classic Objects» ble gitt ut tidligere i år, og i august blir hun å se på Øyafestivalen. «Perlebryggeriet» kom i 2009. Hval har siden gitt ut essayboka «Inn i ansiktet» (2012) og romanen «Å hate Gud» (2018).

TikTok har vært et springbrett for internasjonale stjerner som Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Doja Cat og Megan Thee Stallion, og gitt fart til norske artister som Synne Vo og Ramón. Mange assosierer også det sosiale mediet med dansevideoer, og en plattform hvor unge kan spre både humor og alvor på kanalene sine. Men den siste tiden har videoappen også blitt et sted for de som liker å lese. Emneknaggen #Booktok er en underkanal på Tiktok der brukerne deler boktips, leseropplever og annet bokinnhold, og har over 60 milliarder visninger.

I fjor begynte flere av bøkene som har blitt spredd på TikTok å entre norske bokhandlere for fullt. Flere har nå egne «BookTok»-hyller med bøkene som blir anbefalt på TikTok under hashtaggen #booktok.

Forlag og bokhandlere slenger seg på

«BookTok er bokuniverset fra TikTok, der lesehester verden over går sammen om å anbefale de beste og hotteste bøkene! Drøm deg bort til eventyrlige verdener, gresk mytologi eller kanskje foretrekker du bøkene som er ekstra hot?», skriver Ark på sine nettsider. Flere bokhandlere har begynt å sette oppe egne hyller og anbefalinger med Booktok-bøker.

I år har også forlag begynt å kaste seg på trenden. Cappelen Damm bruker TikTok til å dele forlagets egne bøker, men typiske «TikTok»-bøker dukker også opp på kontoen. Under kontonavnet @cappelendamm poster Trine Weydahl, som er forlagets egne TikTok-ansvarlig, videoer.

– Vi ønsker å engasjerer nye lesere som har kommet, men også skape humor og gi tips til de som har lest i mange år allerede, sier Weydahl til Bok365.

Flere har også opprettet egne kontoer spesifikt for å dele innhold om bøker. Ark Fornebu og bokhandlerkjeden Norli har egne Tiktok-kontoer.

Holder seg unna TikTok

Verken forlaget eller forfatteren har selv promotert «Perlebryggeriet» på TikTok, og entusiasmen har oppstått blant brukerne. Jenny Hval forteller at hun selv ikke er på TikTok, og derfor ikke har noen særlig forståelse av hva dette betyr i praksis.

– Det er deilig, og jeg føler ikke at jeg burde etablere meg på TikTok på grunn av dette, for jeg har ikke lyst til å knytte meg til flere sosiale medier. Det tar vekk fokus, sier hun, men legger til at det ikke er sikkert at det gjelder for yngre generasjoner som er vokst opp med sosiale medier.

– De er vokst opp i dette forvirrende landskapet, som tydeligvis nå også får dem til å lese bøker. Det er jo hyggelig å høre, at unge i dag kanskje får til begge deler. Kanskje har vi kommet ett skritt lenger, og at neste steg i evolusjonen er de som overlevde sosiale medier?

Selv om det er 13 år siden boka ble gitt ut i Norge, var det først i 2018 at den ble oversatt til engelsk.

– Den er nok bare etpar år gammel for de fleste, og ikke 13. Oversatt litteratur har et langt liv.

Emneknaggen har over 380.000 visninger på TikTok. (Skjermdump)

Billedlig og lettlest

«Perlebryggeriet» handler om den norske jenta Jo, som reiser til Australia for å studere biologi. Der flytter hun inn sammen med Carral i et nedlagt bryggeri. Etter hvert blir virkeligheten viska ut og blandet sammen med biologipensum, romaner og bryggeriets historie.

– Det er mye bilder i den boka og den er relativt lettlest og liten, så det er kanskje ikke den dummest boka å la smelte inn i livet på sosiale medier. Du kan ta den med deg når du spiser et eple, liksom, sier Hval på spørsmål om hvorfor hun tror boken har fått medfart på TikTok.

– All litteratur handler i en eller annen grad om livet, og det er vel noe med den teksten noen synes er spennende, sier Hval.

Selvpromotering

Jo flere som leser bøker, jo bedre, mener Hval.

– Men det, og at unge bør lese bøker, mener vel alle.

Hun har inntrykk av at sosiale medier først og fremst bidrar til at brukerne av det fremhever seg selv.

– Jeg håper de leser for å lese og ikke bare som en del av det å fremheve seg selv. Men jeg tror også at uansett hvorfor man begynner å lese, så får man noe ut av den lesingen, som ikke bare handler om hvor anbefalingen kom fra.

– Likevel, generelt tror jeg heller sosiale medier bidrar til at folk leser mindre.

