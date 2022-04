Favoritten glimrer med sitt fravær

Oppdatering: Etter at denne saken ble publisert har Girl In Red fått prisen som årets låtskriver, mens Cashmere Cat er kåret til årets produsent. Girl In Red kan nå vinne sju Spellemannpriser tilsammen.

Spellemannprisene for 2021 deles ut i Oslo fredag. Jeg merker jeg må konsentrere meg ordentlig for å skrive rett årstall her, for vi er fire måneder inne i det nye året før prisene for i fjor deles ut.

Hovedpersonen er på forhånd Marie Ulven, i denne sammenhengen først og fremst kjent som Girl In Red. Hun er nominert til sju priser, og det hadde ikke vært overraskende om hun også får hovedprisen som årets spellemann, der ingen er nominert på forhånd. Dette kunne vært en festkveld for henne på Sentralen i Oslo, der prisene deles ut. Om det ikke hadde vært for at Girl In Red fredag spiller i Phoenix, Arizona, før hun fortsetter til en ny opptreden på Coachella-festivalen i California lørdag. Så var det også som årets internasjonale suksess hun fikk en av sine to priser i fjor.

Girl In Red er nominert for årets alternative pop/rock (klassen som fram til i år hadde det ubrukelige navnet «indie») og årets utgivelse (klassen som het årets album til den forsvant helt, men nå er tilbake). «Serotonin» er nominert som årets låt (for øvrig som eneste sang blant de åtte nominerte som har tekst på engelsk), og «Body And Mind» som årets video (med regissør Thea Hvistendahl). Som Marie Ulven er hun også nominert i klassene for tekstforfatter, komponist og produsent (med Mattias Tellez).

Det er nytteløst å forsøke å tippe hvor mange priser Marie Ulven kommer til å få til slutt. Faktisk er hovedprisen for årets spellemann den mest sannsynlige, siden juryene i de enkelte klassene godt kan komme til å foretrekke andre gode kandidater. For eksempel hadde det ikke vært noe å si på at Frøkedal & Familiens «Flora» vant i klassen for alternativ poprock.

Da det 11. februar ble offentliggjort at Girl In Red hadde satt en suveren norgesrekord i nominasjoner hadde Dagsrevyen ett kulturinnslag, et par minutter om at fjorårets «Stjernekamp»-vinner Bjørn Tomren skulle på turné. Deretter kom ni minutter sport.

At NRK lar utdelingene av Spellemannprisen for i fjor vente til andre programserier er ferdige for sesongen er synd nok i seg selv. I tillegg er det oppstått en forståelig forargelse over at noen av prisene blir delt ut på forhånd. Dette er godt tenkt i utgangspunktet. Med 28 priser er det mange som vil forsvinne i mengden i løpet av en hektisk kveld. Da glemmer man imidlertid at NRK ikke kommer til å framhevde noen av disse utdelingene. Tønes fikk prisen for visepop uten forhåndsannonsering i P1, på ettermiddagen 2. påskedag, som et slags pauseinnslag mellom trafikkmeldingene. «Har Spellemannprisen blitt en pop-up store eller noe?», spurte artisten Roger Græsberg på Twitter.

Hvis NRK virkelig hadde vært interessert kunne de for eksempel satt av ti minutter TV-tid til én utdeling hver kveld denne uka, så de spesielt interesserte hadde visst når de skulle slå på. Jeg mener selv at jeg følger ualminnelig godt med på dette området, men først etter at Tønes-debatten startet ble jeg klar over at Hedvig Mollestad allerede forrige lørdag hadde fått prisen i åpen klasse for sitt album «Tempest Revisited», i radioprogrammet «Musikklivet» på P2. Etter dette har Christine Sandtorv fått prisen for barnemusikk for sin «Stjerneteller – Automagisk», delt ut på Krokane Skule i Florø under et arrangement for Den Kulturelle Skolesekken.

Hedvig Mollestad har allerede fått Spellemannprisen i åpen klasse. Her da han vant den samme klassen i fjor. (Robin Bøe)

Alt dette kommer visstnok også på TV fredag, der vinnerne og de andre nominerte forhåpentligvis omsider får sine fortjente minutter med berømmelse. Spellemann-showet foregår på Sentralen i Oslo. Først med en 90 minutter lang direkte hovedsending der de deler ut prisene for country, r’n’b/soul, gjennombrudd, pop, årets utgivelse (i praksis årets album), årets låt, og de to gjeveste kategoriene, hedersprisen for lang og tro tjeneste og årets spellemann. Etter «Lindmo» deles de andre prisene ut i opptak, fram mot midnatt.