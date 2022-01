Norske Tom Cruise-stunts utsatt igjen

På norske kinosider står «Mission: Impossible 7» oppført med norsk premiere 30. september i år, men det kan man nå se bort fra. Amerikanske medier melder at filmselskapet Paramount Pictures i samarbeid med Tom Cruises eget selskap Skydance har besluttet å flytte premieren til 2023, med 14. juli som foreløpig dato.

Filmen, som er den sjuende i rekken i en av Hollywoods mest slitesterke actionfilmserier, utsettes på grunn av den pågående pandemien, heter det i en pressemelding fra filmselskapene. Utsettelsen av «Mission: Impossible 7» betyr at også filmen «Mission: Impossible 8» med planlagt premiere i 2023 må utsettes. Den er meldt flyttet til 28. juni 2024.

Besøk av Abid Raja

«Mission: Impossible 7» fikk stor oppmerksomhet i Norge under innspillingen høsten 2020, da Tom Cruise og hans team kom til Norge og spilte inn flere viktige scener. Innspillingen skyldtes refusjonsstøtte på 50 millioner kroner gjennom den statlige norske insentivordningen som forvaltes av Norsk filminstitutt (NFI). Blant sekvensene som ble tatt opp var noen svært luftige scener fra fjelltoppen Helsetkopen ved Hellesylt i Stranda kommune.

En av dem som besøkte settet var daværende kulturminister Abid Raja (V), og Tom Cruise lovet i sammenhengen at han ville komme tilbake til Norge for å spille inn scener også til den neste filmen i serien, «Mission: Impossible 8».

Tom og Abid Daværende kulturminister Abid Raja møtte skuespiller Tom Cruise i Romsdalen i forbindelse med «Mission: Impossible 7»-innspillingen. (Kulturdepartementet/NTB)

Ny innspilling også utsatt

NFI svarte på tiltale ved å gi hele insentivpotten til prosjektet «Scorpio» da søknadene i den neste runden ble behandlet i begynnelsen av 2021. Bak arbeidstittelen «Scorpio» finner man «Mission: Impossible 8». Etter planen skulle filmteamet og trolig Tom Cruise selv vært tilbake til Norge allerede i fjor høst, da til Kvikne og Balestrand. Innspillingen ble utsatt, og noen ny dato er ikke blitt kjent. Nå er også hele filmen satt på vent ytterligere ett år.

Tom Cruise har nok en høyprofilert film klar for lansering nå i 2022, «Top Gun: Maverick», som henter opp tråden fra den opprinnelige «Top Gun»-filmen fra 1986. Også denne har vært utsatt et par ganger, men skal etter planen være klar for norske kinoer 25. mai.

