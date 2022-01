Norsk regissør med amerikansk seriesuksess

Sist søndags sesongavslutning på serien «Yellowjackets» oppnådde de beste seertallene kanalen Showtime har sett på flere år i USA. Etter at den første episoden gikk i midten av november, har serien blitt en snakkis, og er blitt fulgt av opptil fem millioner seere.

– Det er kjempemorsomt. Jeg hadde regnet med at serien ville bli en suksess, men dette er blitt mye større enn vi hadde ventet, sier Eva Sørhaug til Dagsavisen.

Regissør Eva Sørhaug, her under Toronto International Film Festival der hun deltok med filmen «90 minutter» . (Emil L. Mohr / NTB/NTB)

Etter at hun lagde sin andre spillefilm «90 minutter» i 2012, har hun hovedsakelig regissert amerikanske dramaserier. Nå har hun fått sin største suksess med «Yellowjackets», som er tilgjengelig på Paramount+, den nye strømmesatsingen til tv-giganten ViacomCBS.

– Jeg har hatt litt flaks, og så er jeg ganske god. Og nå går det strålende. Jeg får jobber på toppen av amerikansk seriebransje, konstater Eva Sørhaug fornøyd.

90-tallsstjerner

Eva Sørhaug har regi på tre av de ti episodene i «Yellowjackets», og er dermed det nærmeste man kommer en hovedregissør på serien. Men dette er serieskapernes show, understreker Sørhaug:

– Når du gjør episoderegi, er du den forlengede armen til showrunnerne. Min jobb er å forstå det showrunneren vil formidle, og fortolke stoffet i levende bilder, sier Eva Sørhaug.Serien blander på fiffig vis skrekkfilm og 90-tallsretro med samtidskritikk. En gjeng unge kvinner – fotballaget Yellowjackets – må overleve i ødemarka etter et flyhavari. Serien skildrer både flydramaet i 1996 og hovedpersonene 25 år etter.

Sophie Nélisse, Liv Hewson, Sophie Thatcher, Jane Widdop og Ella Purnell i «Yellowjackets». (Paul Sarkis/Paul Sarkis/SHOWTIME)

– Det er en veldig sprek serie, som blander sjangere. Da er man alltid litt usikker på hvordan det blir mottatt. Men jeg tror sjangerbruddene er noe av grunnen til at serien har slått an.

– Og det er røffe damer i hovedrollene, det er ikke så ofte man ser. Det er en coming of age-historie som tar opp noen ting som er tabu i USA – mensen, for eksempel, forteller Sørhaug.

Med blandingen av tidsplan kan serien også mikse populære nye seriefjes som Sophie Thatcher med 90-tallstjernene Christina Ricci og Juliette Lewis.

«Yellowjackets» med Juliette Lewis. (Showtime/Paramount Plus)

LA Premiere of "Yellowjackets" Samantha Hanratty (til v.) og Christina Ricci ved premieren på «Yellowjackets», 10. november 2021, i Los Angeles. (Jordan Strauss/NTB kultur)

– Du merker at de har erfaring. Samtidig er de som alle andre skuespillere, som regissør må du finne ut hvordan de liker å jobbe, og hvordan du får det beste ut av dem, sier Sørhaug om Ricci og Lewis.

– Umulig å overleve

Eva Sørhaug begynte som regissør på «Hotel Cæsar» i 2005. Hun lagde to godt mottatte spillefilmer i Norge med «Lønsj» (2008) og «90 minutter» (2012), før hun begynte å jobbe mot internasjonal tv-bransje. Vendepunktet kom da «90 minutter» ble tatt ut til filmfestivalen i Toronto i 2012.

– Etter at jeg hadde gjort «90 minutter» var det nesten umulig å overleve som regissør. I Norge har du ingen inntekter så lenge du ikke står på et filmsett. Men i Toronto fikk jeg agenter som mente jeg kunne få jobber i amerikansk tv-bransje. Det virket helt absurd, det er et rotterace av dimensjoner, jeg hadde aldri trodd det var mulig. Men agentene mine sto på, forteller Sørhaug.

[ «Yellowjackets» - en uhyggelig overraskelse på Paramount+ ]

– Å søke seg ut av Norge ga større muligheter for å leve av å være regissør. På det tidspunktet hadde jeg små barn, så jeg satte strenge krav for hva jeg ville reise på. Nå har jeg tenåringsbarn, som tåler å være noen uker uten mamma, sier Sørhaug.

[ Med følelsene i forsetet - «Rådebank 3» ]

Hun fikk sin første amerikanske regijobb på westernserien «Damnation» i 2017, og siden har det gått slag i slag med stadig større jobber. I 2021 regisserte hun Bryan Cranston («Breaking Bad») i populære «Your Honor» for HBO, og en episode av «American Gods» for Amazon, før «Yellowjackets»-suksessen som kan åpne enda flere dører for Sørhaug.

– Kommer du først inn på tv-markedet, er det lukrativt, og du kan få mye jobber. Nå er tilfanget av prosjekter blitt stadig større, bransjen skriker etter innhold, og da blir det mange jobber for regissører, sier Sørhaug.

Fra 30 til 200 under seg

Nå bor Sørhaug halve året i Oslo og jobber halve året i USA. Om forskjellen på norsk og amerikansk tv-bransje sier hun:

– På amerikanske produksjoner er det mye større penger og mye større crew. Du har kanskje 150 til 200 personer på settet, i Norge har du 30 til 35 i staben.

– Jeg bestemte meg tidlig for ikke å tenke så mye på om budsjettet er fem eller 50 millioner. Lag det beste du kan med det du har. Uansett er det ledelse de er ute etter, sier Sørhaug.

Vil lage filmer

I 2019 var hun tilbake i Norge og regisserte «Heksejakt» på TV2, i påvente av diverse spillefilmprosjekter i USA. Da var hun aktuell som regissør for thrilleren «Sunny» med Sharon Stone i hovedrollen. Den er ennå ikke gått i produksjon, men Sørhaug jobber videre med planene. I høst skrev hun kontrakt på å regissere filmatisering av romanen «Edge of Normal», men prosjektet er ennå ikke helt startklart.

– Norge er bedre for å gjøre spillefilm. Har du først fått finansiering i bånn, blir det noe av. Sånn er det ikke i USA, konstaterer hun.

Charlie Wright som Kevyn og Sophie Thatcher som Natalie i «Yellowjackets». (Paul Sarkis/Paul Sarkis/SHOWTIME)

Det kommer en andre sesong av «Yellowjackets», men det er ikke avgjort om Eva Sørhaug fortsetter som episoderegissør.

– Jeg prøver å komme meg ut av episodejobber og inn på pilotregi eller spillefilm. Men «Yellowjackets» er kjempegøy, så man skal aldri si aldri, sier hun.

– Framover vil jeg gjerne jobbe med noe som er mitt eget. Gjerne en spillefilm i Norge. Jeg holder på med et manus, men det krever tid og ro, og imens kommer det stadig nye tilbud.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---