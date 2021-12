Kulturbransjen kompenseres med 1,1 milliarder kroner

Anette Trettebergstuen (Ap) er tydelig på at det nok en gang er ansatte i kulturlivet som rammes hardest når regjeringen har strammet til koronatiltakene enda et hakk.

Mandag ble det blant annet kjent at det innføres en ny, nasjonal skjenkestopp.

– Mange av dem det nå går hardest utover, er dem som allerede er hardt prøvet, sier Trettebergstuen.

1,1 milliarder

På en pressekonferanse tirsdag varslet hun at regjeringen setter av 1,1 milliarder kroner til ulike støttetiltak som skal berge bransjen gjennom krisen.

– La meg være krystallklar: Vi er her for dere gjennom hele krisen, sa kulturministeren.

Overfor NTB åpner Trettebergstuen for at det kan bli aktuelt å åpne pengesekken igjen på et senere tidspunkt.

– Er det behov for mer, vil vi fylle opp, sier kulturministeren.

– Vi håper summen av tiltakene vil treffe godt. Men vi er lydhøre og beredt til å gjøre endringer hvis det trengs, sier hun til NTB.

Forlenger stimuleringsordning

Den drøye milliarden regjeringen så langt har satt av til kulturbransjen, fordeler seg på følgende tiltak:

* Som tidligere varslet blir stimuleringsordningen for kulturlivet forlenget, ut første kvartal 2022. 300 millioner kroner er satt av til dette.

* 300 millioner kroner fordeles gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde, og 100 millioner kroner går til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.

* Regjeringen følger også opp løftet om å videreføre kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. Det er satt av 400 millioner kroner til ordningen, som varer fram til sommeren 2022.

Endrer innretningen

Trettebergstuen sier regjeringen har brukt de siste dagene på å endre innretningen på støtteordningene etter å ha fått tilbakemeldinger fra kulturbransjen om at de ikke har fungert godt nok.

Blant annet er det bestemt at kompensasjonsordningen skal skrus om slik at den dekker tapte inntekter framfor uunngåelige utgifter.

Både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

