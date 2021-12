Nye koronatiltak rammer uteliv og restauranter: – Vi føler det ganske urettferdig

– Dette er en tung kveld, sier Bjørn Tore Furset, innehaver av Fursetgruppen. Nå må han igjen stenge noen av Oslos største og mest populære restauranter, etter at regjeringen mandag kveld annonserte full nasjonal skjenkestopp.

Furset-gruppen driver bl.a. Ekeberg-restauranten, Grand Cafe, Lofoten Fiskerestaurant, catering og events, og har til sammen over 20 restauranter og virksomheter i Oslo-området. Nedstengingen vil ramme over 300 ansatte, forteller Furset, som er største eier og styreleder for restaurantgruppen.

– Vi har skjøvet på spørsmålet om permisjoner i håp om å få en lønnskompensasjon. Men nå ser det ut til at vi må gå til permitteringer. Det blir veldig tungt å informere de ansatte om dette i morgen. Det gruer jeg meg til, sier Bjørn Tore Furset til Dagsavisen.

Oslo 20130411. Restauranteier Bjørn Tore Furset, her ved gjenåpningen av Ingierstrand Bad restaurant. (Berit Roald/NTB)

– Vi har ansatte som har hatt det veldig tøft under pandemien, og stått på gjennom sommeren og høsten. Vi er en bransje som så vidt hadde begynt å få smilene tilbake, før vi igjen blir hardt rammet. Vi fikk bare to måneders drift uten restriksjoner, så må vi stenge igjen. I snitt har vi hatt over 50 prosent omsetningsnedgang hittil i desember. Og i morgen setter vi strek.

– Vi hadde forberedt oss på at dette kunne komme, men det er klart: Dette var kjipt. Vi har vært gjennom det før, vi vet hva vi går til. Vi stenger alle restaurantene, slik det ser ut nå. Det er ikke noe poeng i å holde åpent uten alkoholservering. Vi fikk erfare det i forrige runde. Det var ikke gjester igjen. sier Furset.

Furset-gruppen er også deleier sammen med Esben Holmboe Bang i Michelin-stjernerestauranten Maaemo, som stengte allerede 3. desember på grunn av koronarestriksjoner.

Støre: – Stor belastning

– Det vi nå annonserer, er en stor belastning for mange mennesker og for en god del bedrifter. For mange vil dette oppleves som en nedstengning av deres liv og levebrød, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen mandag kveld, da han annonserte fire ukers skjenkestopp over hele landet, samt en rekke andre restriksjoner som også rammer kulturlivet.

– Jeg vet at dette er blytunge beskjeder å få for alle som jobber i uteliv og kulturliv, sa statsministeren, som varslet ny pressekonferanse tirsdag, med kompensasjonsordninger og tiltak for å hjelpe restaurant- og utelivsbransjen gjennom tiltaksperioden.

Må stenge under najsonal skjenkestopp: Ekebergrestauranten. (Mimsy Moller)

– Vi føler det ganske urettferdig. Det var nå vi skulle tjene penger, og ha noe å flyte på utover en lang og kald vinter, som det nå blir. Da holder det ikke å få refundert 40 prosent av kostnadene. Vi håper på mer treffsikre ordninger denne gangen, sier Furset.

Det nasjonale forbudet mot alkoholservering trer i kraft natt til onsdag, varslet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Furset tror ikke det blir noen stor siste kveld på byen tirsdag:

– Jeg tror tirsdagskvelden blir rolig. Signalene som er sendt ut fra myndighetene og pressedekningen av omikron-viruset har gjort at folk mister lysten til å gå ut. Jeg tror ikke folk i Oslo skal ut og drikke gravøl. Iallfall ikke på våre steder, sier Bjørn Tore Furset.





