Regjeringen beholder flere koronatiltak som ble vurdert fjernet

– Vi har bestemt oss for å beholde flere tiltak som vi skulle vurdere å fjerne nå. Det er fordi vi ønsker å se an situasjonen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

– Blant annet forlenges innreisetiltakene for å hindre importsmitte, sa Kjerkol.

– Sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) skal vi gjøre en grundig vurdering av situasjonen, både innenlands og utenlands, før vi tar stilling til om vi skal slippe opp på grensa. Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tiden som kommer.

Isolere seg

Dagens nedjusterte tisk har regjeringen valgt å videreføre ut året.

– Vi viderefører også plikten til å isolere seg når man er smittet av koronaviruset, sa helseministeren.

Smittetallene i Norge har den siste tiden vært økende. I FHIs siste ukesrapport kommer det fram at smitten økte med 53 prosent i forrige uke.

Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge. Onsdag var 101 koronapasienter innlagt på sykehus.

– Pandemien er ikke over

Helse- og omsorgsminister Kjerkol sa også at regjeringen vil ta i bruk de verktøyene som trengs, dersom smittesituasjonen skulle endre seg.

– Pandemien er ikke over. Vi ser at smitten skyter fart, og at sykehusinnleggelsene øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer, sa hun på pressekonferansen.

I Norge er smittesituasjonen håndterbar, mener Kjerkol. Hun sier smitten har økt, men at innleggelsestallene fortsatt ligger lavt, og at myndighetene følger presset på helsetjenesten tett.

– Vi er ikke bare opptatt av hvor mange som legges inn på intensivavdelingene på de store sykehusene, vi er også opptatt av situasjonen i små distriktskommuner som har en mindre og mer sårbar helsetjeneste enn de store byene.

