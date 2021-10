The Beatles lar det skje i hele høst

I tillegg til den nye plateboksen kan Beatles-fans se fram til en seks timer lang Tv-serie om innspillingen, og to bøker fra Paul McCartney. «A splendid time is guaranteed for all», som John Lennon sang i «Being For The Benefit Of Mr. Kite».

«Let it Be» er albumet som popquizere må vite ble spilt inn før «Abbey Road», men kom ut sist, samtidig med at gruppa ble offisielt oppløst i 1970.

Den nye utgaven av «Let it Be» er mikset om av Giles Martin, sønnen til George Martin, som ironisk nok ble vraket som produsent av «Let It Be» til fordel for Phil Spector. I 2003 kom albumet ut som «Let It Be – Naked», uten påleggene av strykere som vegg-av-lyd-mesteren Spector foretrakk, med den mer nedstrippede lyden som Paul McCartney opprinnelig hadde sett – eller hørt – for seg. Det er Spector-versjonen som er brukt som utgangspunkt for den nye miksen. «Super Deluxe»-utgaven inneholder 27 alternative opptak fra innspillingene og en 100 siders bok, en enklere «deluxe»-utgave 13 av bonussporene og et 40 siders hefte.

En enda større begivenhet er sannsynligvis dokumentarfilmen «Get Back», om innspillingen av dette albumet. Denne er regissert av Peter Jackson, mest kjent for «Lord Of The Rings»-filmene. Det som begynte som planer om en mer alminnelig helaftens film har vokst til tre episoder på to timer hver. Så omfattende at vittige tunger døpte Jacksons prosjekt om til «Lord Of The Ringos». En ny fire minutter lang trailer kom onsdag, og antyder at dette er vel verdt å se fram til.

Filmen har premiere 25. november på Disney+. På samme kanal ligger allerede en serie med seks halvtimes episoder der Paul McCartney analyserer sangene sine sammen med Rick Rubin.

I tillegg til dette kommer Paul McCartney i november med «The Lyrics», to tjukke bøker som inneholder 154 av sangtekstene hans fra 1956 og fram til i dag. Disse blir presentert i samtaler med poeten Paul Muldoon, på en måte som McCartney sier blir det nærmeste han noen ganger kommer å gi ut en selvbiografi.