Nå åpner Munchmuseet – og alle er invitert til festen

– Vi slipper inn 150 personer hvert kvarter. Totalt 6–7000 mennesker totalt hele kvelden. Alt er gratis, men alle må bestille billett i forkant, slik at vi kan regulere innslippet til museet, sier Stein Olav Henrichsen til Dagsavisen.

Han er direktør for Munchmuseet, og inviterer til storstilt åpningsfest i Bjørvika fredag 22. oktober.

Klokka 17.00 blir det tale ved byrådsleder Raymond Johansen. Kongeparet er til stede, sammen med en rekke andre prominente gjester. Spisestedene holder selvsagt åpent, og det blir mye og variert program på plassen utenfor museet til langt utpå kvelden: konserter, digital kunst, performance, lyskunst, samt ulike overraskelser.

– Hele byen er invitert! Reservasjonssystemet for billetter brøt først sammen, så stor var interessen. Men nå er det oppe igjen. Velkommen! sier Henrichsen.

Oslos største gave

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gleder seg voldsomt.

– Den største og viktigste gaven Oslo kommune har fått, har vi fått av Edvard Munch – samlingen her. Med en slik gave følger stort ansvar. Det var jo en gave til alle. Vi forvalta den godt også på Tøyen, nå har vi bygd et helt nytt hus til Munch her i Bjørvika. Det skal brukes som et fantastisk sted for å se og oppleve. Folk skal få bli kjent med, virkelig oppleve eierskap til, kunsten nå, sier han.

7 av 10 vil se

I en undersøkelse svarte hele 71 prosent av de spurte osloboerne at de hadde lyst å besøke Munchmuseet.

– Tydeligere kan det ikke sies! Først får Oslo-folk se, så resten av Norge, så verden. Åpningen kan ikke komme fort nok. Vi gleder oss veldig, sier byrådslederen.

– Ny by

Raymond Johansen har allerede fått en sniktitt i det nye bygget.

– Gled dere! Det er helt fantastisk. Nydelig utsikt, og store kunstopplevelser, sier byrådslederen, og kikker utover Bjørvika, der de nye signalbyggene ligger på rekke og rad.

Han fortsetter:

– For femten-tjue år siden var Frognerparken og Holmenkollen det folk flest forbant med Oslo. Nå har vi bygget en ny by, med dette museet som et sentralt innslag. Tenk på alt som har skjedd i dette området på bare få år. Fra riving av trafikkmaskinen og åpningen mot fjorden, til vi nå kan tilby badestrender, boliger, spisesteder, og altså kunst av høy kvalitet. Først Operaen, så nye Deichmanske bibliotek, og nå – juvelen i krona – selveste Munchmuseet.

På femten-tjue år er Bjørvika blitt totalt ugjenkjennelig, med nye Munchmuseet som juvelen i krona, sier museumsdirektør Stein Olav Henrichsen og byrådsleder Raymond Johansen. (Gerd Elin Sandve)

Viktig for samfunnet

Åpningen har tatt sin tid. Koronaen gjorde sitt. Problemer med forskjellige leverandører til bygget hjalp ikke heller. Men nå er kunsten på plass innenfor husets vegger, kun finpuss gjenstår i ukene fram mot åpning.

– Nå er vi på god vei ut av pandemien, håper vi. Innen oktober skal folk stort sett være ferdigvaksinert. Alt virker lovende, sier Johansen.

6–7000 mennesker på samme arrangement, riktig nok fordelt utover mange timer, oppleves utvilsomt som et svært arrangement etter måneder og år med strenge restriksjoner.

– Vi gjør åpningsfesten størst mulig fordi vi mener at kunst er viktig. Vi må få inn flest mulig mennesker og stemmer. Nå og framover. Byen er med på å skape stedet. Det er ikke slik at vi skaper samfunnet, eller betjener det. Vi er samfunnet! sier direktør Stein Olav Henrichsen.

Utenlandsinteresse

Direktøren kan dessuten melde om stor interesse for Munch internasjonalt.

– Interessen for Munch er tre-fire ganger større der, enn den er her. Vi legger opp til veldig mye program. Her har vi elleve utstillingssaler, på Tøyen hadde vi en. Det gjør det lettere å gjøre det nye Munchmuseet til et sted der du alltid opplever noe nytt. Skiftende utstillinger, men også kunstnersamtaler, konserter, konferanser, omvisninger, kort sagt veldig mye forskjellig, sier han.

