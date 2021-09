Michael K. Williams – en «Robin Hood» fra Brooklyn

Den Emmy-nominerte amerikanske skuespilleren fra «The Wire» og «Boardwalk Empire» var lett gjenkjennelig gjennom sin lune og stille, likevel intense mine, men ingen av de største rollene hans på noen måte hentet fra den beste siden av gjerdet. Det karakteristiske arret som løp horisontalt ned hele ansiktet ble utslagsgivende for en skuespillerkarriere i høy grad dominert av gangsterroller. Etter at Michael Kenneth Williams ble funnet død i sin egen leilighet i Brooklyn, New York, har hyllesten vært massiv og unison fra både kolleger, bransje og fans. Dødsårsaken er ikke offentliggjort, men ifølge amerikanske medier er saken under etterforskning etter funn av ulovlige rusmidler.

Williams slet med avhengighet i perioder av livet, noe han har vært veldig åpen om så sent som i en podkast spilt inn i vår. Hans egen avhengighet skulle påvirke hvordan han formet «The Wire»-rollen, men også hvordan den påfølgende berømmelsen som følge av den kritikerroste krimserien kom til å preget livet hans. Han ble 54 år gammel.

Michael K. Williams i HBO-serien The Wire, som Omar Little. (HBO)

I begynnelsen av karrieren var Michael K. Williams danser, og medvirket i Madonnas videoer før han fikk en liten rolle i Julian Temples spillefilm «Bullet» (1996). Der spilte han lillebroren til Tupac Shakurs rollefigur, håndplukket av den berømte rapperen selv etter et polaroidbilde. «Jeg tror han så smerten min, kampen, hjertet», har Williams selv sagt om arbeidet med artisten som ble skutt og drept samme år. Williams kom selv inn i en tøff underholdningsbransje med mye bagasje, og fikk roller som han kjente godt fra oppveksten i boligkompleksene øst i Flatbush, Brooklyn. Faren hadde bakgrunn fra sørstatene, moren kom fra Bahamas. Williams vokste opp med mye sinne, og har beskrevet barndommen som turbulent og omgitt av mye vold i et fattig nabolag.

Michael K. Williams. (HBO)

Det var som den homofile og «Robin Hood»-aktige haglemannen Omar Little i HBO-serien «The Wire», at Williams virkelig slo gjennom på et bredere plan. Da hadde han spilt mindre roller i TV-serier som «The Sopranos» og «Law and Order». Ifølge blant andre The New York Times definerte han en serie hvor han spredte frykt, men også mange lag av menneskelighet og intelligens, inkludert kompleksiteten rundt Omar Littles seksuelle legning. Som skuespiller ble han raskt en rollemodell for særlig fattige ungdommer av afroamerikansk bakgrunn.

Arret fikk han etter en slåsskamp da han var 25 år. Han kom ut fra en klubb og så bekjente i klammeri med noen fremmede. En av angriperne hadde et barberblad mellom fingrene da han slo til Williams, og kuttet han fra pannebrasken ned til munnviken. Fra å leve av utseendet og som bakgrunnsdanser, fikk han et helt nytt uttrykk. Gangsterrollene kom naturlig, men han utfordret også synet på maskulinitet og prototypen på særlig svarte skuespillere som fikk roller ut fra hudfarge og bakgrunn.

Rollen som den bevæpnede tjuven i «The Wire» fikk han på overtid, lenge etter at resten av rollelista var bestemt. I forberedelsene til serien som ble sendt mellom 2002 og 2007, og som satte Baltimore på verdenskartet av helt feil årsaker, dro han «hjem» til Vanderveer og hyret en gammel bekjent av en dopselger til å lære seg å skyte og hvordan han skulle te seg og bevege seg. Den senere presidenten Barack Obama var dypt imponert av Williams i «The Wire», selv om Omar Little forståelig nok ikke vare en person han kunne like.

Michael Kenneth Williams som Leonard Pine i serien Hap and Leonard. (James Minchin/SundanceTV)

Suksessen som skuespiller til tross, skulle han hele livet beholde kontakten med nabolaget og venner i den østlige delen av Flatbush. Dette var også folk som ble lokalt beryktet på gateplan, ikke ulik Williams rollefigur fra «The Wire». Men som ung valgte Williams en annen retning. Han studerte og gjorde alt han kunne for å oppfylle familiens ønsker, men ifølge et intervju han gjorde med Hollywood Reporter var det Janet Jacksons utgivelse «Rythm Nation» som gjorde at han som 22-åring skjønte det var skjebnebestemt at han skulle følge et annet spor. Han måtte bort og ut, som danser og skuespiller, og han ble en «party kid» på Manhattan-klubbene i et miljø fjernt fra gatene i Brooklyn. Han har fortalt at han ikke ville overleve om han som så mange i oppveksten hadde valgt en kriminell løpebane. Begynnelsen var så smått roller i musikkvideoer for blant andre Missy Elliot, George Michael og Madonna. Rollefigurene han senere skulle velge, og bakgrunnen fra dansingen, gjorde han til et ikon også i LHBTIQ-miljøene.

Etter «The Wire» skulle Williams gå til andre og ofte helt forskjellige typer figurer i spillefilmer og TV-serier, svært mange av dem for HBO. Han har spilt i «12 Years A Slave» og «The Road», og i serier som «Hap and Leonard» og «The Night Of». Det var aldri hovedroller, men alltid personligheter som stakk seg ut og som blir husket for Williams tilstedeværelse og intensitet. Hans andre virkelig betydelige rolle, seriens popularitet tatt i betraktning, ble som den livsfarlige Atlantic City-bossen Albert «Chalky» White i «Boardwalk Empire», forbudstidsdramaet der Steve Buscemi spilte hovedrollen.

Michael K. Williams i Boardwalk Empire. (HBO)

Han vil alltid bli husket for rollene i «The Wire» og «Boardwalk Empire», og som en skuespiller som satte sitt eget merke på alle personene han ikledde seg. Han ble Emmy-nominert for rollen i Ava Duvernays sterke miniserie «When They See Us» (2019), og for «The Night of» to år før det igjen. Hans siste TV-drama skulle bli «Lovecraft Country» fra 2020. Heller ikke der hadde han hovedrollen, men setter likevel sitt preg på serien selv når han ikke er i bildet.

Atticus Freeman (Jonathan Majors) legger ut på en reise i 50-tallets segregerte USA for å oppsøke faren Montrose, spilt av Williams. Serien fikk trolig bare en sesong, da sesong to ble kansellert så sent som i sommer. Like etter ble den tildelt hele 18 Emmy-nominasjoner. Blant de nominerte er Michael K. Williams for Beste birolle. Allerede spekuleres det i om han nå vil få prisen posthumt.