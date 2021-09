Håper å vise ny side av Dagsavisen med podkast

– Det er litt mer hverdagslige arenaer og steder der de er til vanlig, og det gjør at de slapper mer av. De tar ikke på seg den vante maska i møte med en journalist, sier Dagsavisens debattansvarlige, Selma Moren, om den nye podkasten.

Fra 1. september og hver onsdag framover i ni uker kommer en ny episode av podkasten som har fått navnet «Ses der». De ti episodene i første sesong er allerede innspilt, men Moren vil ikke røpe for mye om hvem lytterne kan se fram til å høre fra.

– Jeg har bestemt meg for å holde de fleste hemmelig, men den første er Sissel Gran. Hun er kanskje ikke verdens største kjendis, men hun er en kjent dame for mange, sier Moren, og fortsetter:

– Hun har utrolig mye kunnskap om mitt favorittema: Kjærlighet.

Sissel Gran hjemme i hagen sin i Oslo. (Selma Moren)

Tropisk stemning

Siden konseptet med podkasten er å møte folk der de selv vil, ble intervjuet med Gran gjort i psykologens egen hage.

– Den var helt fantastisk. Det var en fuglekasse der. Da vi satt der tenkte jeg ikke på det. Når du hører på den episoden er det litt som å være i en tropisk skog, du hører en fugl fly over hodet vårt, sier Moren.

Moren forteller at hun valgte gjester som hun selv er nysgjerrig på. Målgruppa mener hun egentlig er alle som liker å høre på radio, særlig dem som liker timelange intervjuer der de kommer nært på en person. Noen av gjestene kan være kjendiser som treffer interessen til 20-åringer, mens andre, som Gran, har kanskje et annet publikum.

– Det er noe for enhver alder i denne podkasten. Jeg synes at noe av kvaliteten er at vi har mange varierte gjester, sier Moren.

Hemmelig klubb

Målet med «Ses der» er å gi folk litt av den samme gleden Moren selv får av podkaster.

– Da rømmer jeg inn i et annet univers mens jeg vasker klær eller gjør noe annet kjedelig. Jeg får være med i en hemmelig klubb og bli kjent med mennesker jeg ellers aldri ville blitt kjent med, sier hun.

– Jeg håper også å kunne vise en annen side av hva Dagsavisen kan være og invitere folk som kanskje ikke vet så mye om avisa.

«Ses der» føyer seg inn i rekka av podkaster Dagsavisen har lansert det siste året. Moren var den ene halvdelen i podkasten «Lars og Selma», der hun snakket om livets store temaer med politisk redaktør Lars West Johnsen. Podkasten «Trikkeligaen» tar opp stort og smått i Oslo-fotballen, mens den politiske podkasten «Men hva mener du?» spesielt retter seg mot unge lyttere som kanskje ikke kan så mye om politikk fra før.

