Dagsavisens nye podkast vil hjelpe unge velgere forstå politikk

Hør første episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Utgangspunktet for podkasten var min egen opplevelse av at politisk journalistikk ofte er for komplisert. Veldig mange politikere snakker også med et ordforråd som de forstår, men som publikum kanskje ikke forstår, sier Engelsen.

Resultatet er en politisk podkast for ungdom, og første episode kommer allerede onsdag 4. august. Etter dette vil det slippes to episoder hver uke. Navnet på podkasten er ganske enkelt «Men hva mener du?».

Målgruppen er førstegangsvelgere og velgere mellom 18 til 26 år. I tillegg tror Engelsen at flere kan ha nytte av å høre på.

– Jeg håper jo dette også kan være noe for dem som er litt eldre. Når jeg har snakket med familie og venner om det jeg har holdt på med, har flere sagt ting som «det vet ikke jeg engang». Til og med politikerne selv har gitt uttrykk for at enkelte ting er vanskelig å forstå.

[ Klima, miljø og skole kan bli valgkampens viktigste saker: Vil det få flere unge til å stemme? ]

En gruppe med lav deltakelse

Unge voksne er blant dem med lavest valgdeltakelse. I stortingsvalget i 2017 stemte kun 61 prosent av menn mellom 22 til 25 år. For kvinner i samme alder var tallet 71 prosent. Deltakelsen var noe høyere blant dem mellom 18 og 21 år, men også her velger mange å ikke bruke stemmeretten sin.

Valgforskere som Engelsen har pratet med er ganske samstemte når de blir bedt om å forklare grunnen til dette. Politikken blir rett og slett ikke gjort forståelig nok.

– Politiske begreper kastes ofte rundt i alle retninger. Hvis du ikke vet hva for eksempel «sosialisme» eller «borgerlig» betyr, faller du veldig tidlig ut av det. Noen googler kanskje selv for å finne ut av ting, men mange har også lett for å føle seg dumme og velger derfor å ta avstand. Tidligere hadde jeg også lett for å trekke meg unna hvis jeg ikke forsto noe. Mange kan raskt tenke at de ikke er smarte nok til å engasjere seg, sier Engelsen.

Hun håper podkasten kan hjelpe folk med å gjøre seg opp en mening.

– Jeg håper bare at noen kan få utbytte av å høre på. Det hadde vært kult å bidra til. Jeg vet at jeg kunne trengt noe lignende selv for noen år siden.

[ Ti år etter terroren: – Vi ser en ungdom som i større grad orienterer seg politisk ]

Positivt overrasket

Engelsen har forsøkt å få politikere fra både høyre- og venstresiden til å være så tydelige som mulig på hvilke budskap de har. I løpet av en halvtimes tid forsøker hun å finne ut hva de ulike partiene egentlig mener.

Hun er overrasket over hvor godt hun har lyktes med dette. Samtidig har det hele veien vært viktig at podkasten ikke ender opp med å bli et talerør for partiene.

– Jeg har blitt positivt overrasket over hvor lett politikerne har ordlagt seg. Flere ganger har jeg sittet klar til å si «hva mener du?», men de snakker egentlig veldig forståelig så lenge de blir stilt enkle spørsmål. Det blir noe annet enn i vanlige debatter, der det ofte kan virke som det er om å gjøre å snakke på kulest måte.

Politiske begreper kastes ofte rundt i alle retninger. Hvis du ikke vet hva for eksempel «sosialisme» eller «borgerlig» betyr, faller du veldig tidlig ut av det. Noen googler kanskje selv for å finne ut av ting, men mange har også lett for å føle seg dumme og velger derfor å ta avstand. — Thale Engelsen

Først ut er nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Deretter følger Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Audun Lysbakken (SV) og Guri Melby (Venstre) er blant flere toppolitikere som kommer på løpende bånd etter dem. En av utfordringene har vært å gi alle gjestene like muligheter til å snakke om egen politikk, og sørge for en jevn balanse.

– Det vært morsomt de gangene spørsmålene har satt ut politikerne litt. For eksempel spurte jeg KrF-politikeren hva han ville spørre Gud om når han kommer til himmelen. I denne podkasten må de svare på ting som de kanskje ikke er så vant til, sier Engelsen.