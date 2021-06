Det nærmer seg tida for at Harry Bosch skal gi fra seg politiskiltet og legge førstebetjent-jobben i LAPD, Hollywood Division bak seg, men først skal han oppklare en mordbrann og kanskje få noen korrupte politiske ledere i byen bak lås og slå også. Denne sommeren er det tid for siste kapittel i Amazon Prime-serien «Bosch», som siden 2015 har stått fram som en særs underholdende hardkokt krim – som godt skrevet sommerlektyre i TV-format.

Førstebetjent Bosch bruker mobilen mer enn pistolen på jobb, men «Bosch» er likevel en serie med mye driv og spenning. (Hopper Stone; SMPSP/Hopper Stone/Amazon Studios)

Klassisk hardkokt type

Noe av grunnen til det er skuespiller Titus Welliver, som har gjort Harry Bosch til en fascinerende type. Han er en durkdreven politi på jobben, mer opptatt av å løse saker enn å være godt likt av kollegaer og sjefer. Han er ikke redd for å provosere makthavere i byen heller, og har det med å havne i det politiske spillet om makten i byen som Bosch selv hevder han helst ikke vil bli involvert i.

Fra en hardkokt krim til en annen - Lance Reddick fra «The Wire» spiller en av Harry Boschs sjefer og mektige støttespillere i serien. (Courtesy of Amazon Prime Video/Courtesy of Amazon Prime Video)

Det bringer ham i nærkontakt med politisjefen Irvin Irving, spilt av Lance Reddick, kjent fra HBO-klassikeren «The Wire». Der spilte også Jamie Hector, her Boschs kløktige partner Jerry Edgar.

Bosch har også hang til å dyrke ensom ulv-rollen, men han er også reflekterende, følsom og tankefull, med et stort hjerte for de svake og utstøtte i dette Los Angeles. Så er han også oppkalt etter Hieronymus Bosch, den nederlandske maleren som var opptatt av menneskets lidelse og fortapelse.

Harry Bosch finner roen hjemme i det eksklusive huset hans i Hollywood Hills et sted. (Aaron Epstein)

Harry elsker jazz og whisky, og er ofte ute og kjører i de seine nattetimer. Harry Bosch kunne ha vært helten i en Raymond Chandler-roman, hadde det ikke vært for at han har slutta å røyke og at han prøver å bli en stadig bedre farsfigur for datteren Maddy. Hun har forresten blitt voksen og selvstendig – hele veien spilt av Madison Lintz – siden serien startet. På jobben har Bosch en gjeng erfarne folk med og uten uniform, som bidrar med tøff mentalitet og mye kollegial humor.

Moderne noir-krim

Politiserien er basert på de populære bøkene til Michael Donnelly, en Pulitzer-prisvinnende krimreporter som brukte erfaringene fra jobben til å beskrive et røffere Los Angeles, hvor fokuset er livet i bakgater og nedslitte deler av byen bortenfor filmstudioene. Her er det mye levd liv, sjel og skjebne, en by som har mer til felles med «Chinatown» enn actionfilmene innspilt her. Serieskaperne har også visst å bruke den ikoniske byen for hva den er verdt, og at serien på gateplan, ved kjente landemerker og bygninger gir en autentisitet som andre amerikanske serier innspilt i lavkostnadvennlige canadiske filmstudioer kan by på.

En liten jente dør i en brann, og Harry Bosch må jakte på gjerningsmannen i sesong syv av den populære krimserien. (Hopper Stone/Hopper Stone/Amazon Studios)





Det har tilført serien en overbevisende stemning av LA noir, samtidig som settingen er en troverdig ramme for en hardkokt krim. Amazon har saktens råd til å bruke penger på serien, som med sju sesonger har blitt den lengstgående av nettgigantens TV-prosjekter. Opprinnelig ga Amazon TV-utgaven av «Bosch» grønt lys fordi den fikk stor oppslutning av testpublikum på nettet. Hvor mange seere serien har hatt er ikke tall som Amazon offentliggjør, men med sesong sju premiereklar er serien blant sommerens mest omtalte. Premiere er lørdag 26. juni, på HBO Nordic.

Hollywood-hus i åsen

Det er ikke bare filmbyen Los Angeles som preger «Bosch», i løpet av sesongene har huset som hovedpersonen selv hatt en sentral rolle. Han bor i et klassisk Hollywood-hus i skråningen over den byen, et hus på palisader med glassfasade og som gir politimannen en vanvittig panoramautsikt over den pulserende storbyen han lever og jobber for.

Huset til Harry Bosch er i seg selv blitt en attraksjon takket være beliggenheten og den storslagne utsikten. Huset ligger ikke der det er angitt i bøkene og serien - i Woodrow Wilson Drive i Hollywood Hills. En eiendomsmegler i byen har anslått verdien av huset der det egentlig ligger - til 2 millioner dollar. (Aaron Epstein)

Dette huset har fått mang en seer til å lure. Hvordan har en vanlig etterforsker hatt råd til dette huset, er spørsmålet som går igjen på nettet. Harry er jo bare en politimann med offentlig lønn. Han er ikke korrupt, og er sønnen av en prostituert og har vokst opp på institusjon.

Forklaringen forfatter Michael Connolly har gitt er skikkelig Hollywood, og serveres tidlig i første sesong: Pengene kommer fra Paramount Pictures, som kjøpte TV-filmrettighetene til en sak Harry Bosch løste. På veggen hjemme har han filmplakaten «The Black Echo», som Bosch ikke er veldig imponert over:

– Det er en drittfilm, men den betalte for denne utsikten, sier han til den ferske kvinnelige betjenten han kanskje ikke skulle tatt med hjem. Tilfeldigvis er «The Black Echo» også tittelen på Michael Connollys første bok om Harry Bosch.

Harry Bosch gir seg ikke

Han har skrevet et tjuetalls bøker om politihelten, og forfatteren har også vært med å skrive manus til TV-seriene. En sesong av serien er gjerne en miks av tre bøker i slengen, med handling oppdatert til vår tid. Dermed er Vietnam-veteranen Bosch fra bøkene blitt til Golfkrig- og Afghanistan-veteran i TV-versjon. Etter seks år og sju sesonger skal Bosch gi seg i politiet, men det betyr ikke at det er siste gang fansen får se ham på TV. I våres kom beskjeden om at hovedrolleinnehaver Titus Welliver på ingen måte har fått nok av Harry Bosch.

Far og datter Bosch får mer med hverandre å gjøre i det neste TV-kapitlet som skal lages om politimannen i LA. (Hopper Stone/Amazon Studios/Hopper Stone/Amazon Studios)

Han dukker opp igjen i en spin-off av «Bosch», hvor ekspolitimannen har slått seg sammen med sin tidligere plageånd og seinere samarbeidspartner, advokaten Honey Chandler (Mimi Rogers). I selskap med datteren Maddy skal Harry Bosch fortsette å løse krimsaker i Los Angeles by som privatetterforsker. Den nye serien skal blant annet skrives av forfatter Michael Connelly, og innspillingen begynte denne uka.