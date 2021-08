Ytringsfrihetskommisjonen i Arendal: – Vi har lært av sommerens debatt

– Jeg har lært, eller er blitt minnet om, at det er veldig krevende å være i offentlig debatt i dag. Det tar tid, tid man ofte ikke har, mens det koker i sosiale medier. Og det er vanskelig å svare 100 prosent riktig hele tiden på en måte som ikke kan angripes eller vris på, sier Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum til Dagsavisen.

Under tittelen «Ytringsfrihetskommisjonen tenker høyt» stilte Stavrum og fem av kommisjonens medlemmer på åpen panelsamtale under Arendalsuka tirsdag.





Trakk seg fra kommisjonen

Mange av spørsmålene fra salen dreiet seg om den opphetede debatten som har rast etter at kommisjonsmedlem Begard Reza i juni trakk seg fra kommisjonen, og hevdet at kommisjonen var blitt politisert av høyresiden i ytringsfrihetsdebatten.

Reza, generalsekretær i Salam, en organisasjon for skeive muslimer i Norge, trakk seg blant annet i protest mot at kommisjonen hadde invitert Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til å delta på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

I Dagsavisen gikk Begard Reza ut med hard kritikk av Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum, og uttalte at hun ikke hadde tillit til Stavrum som leder.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam, Norges første og eneste lhbt-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn. (Tore Meek/NTB)

Stavrum har ikke snakket med Reza etter at hun trakk seg.

– Reza har ikke svart på mine henvendelser, sier Stavrum til Dagsavisen.

Brukt mye av sommeren

– Vi har vært ekstremt opptatt av debatten og brukt store deler av sommeren på det, sa Stavrum i sin innledning.

– Det nyttige med debatten og oppropet var at vi selv ble en del av en tidstypisk og symptomatisk situasjon for ytringsfrihet, der vi har en ekstrem utøvelse av ytringsfrihet i det daglige, som vi ikke hadde i 1999, sa Løken Stavrum i innledningen. Den forrige ytringsfrihetskommisjonen, ledet av Francis Sejersted, leverte sin innstilling i 1999.

– Samtidig har vi en parallell samtale om ytringsfrihetens grenser og hvor sårbare vi kan bli i det infernoet som kan oppstå i sosiale medier. Vi er opptatt av læringspunkter fra sommeren. Vi tar med oss den treffen vi fikk der, og hvordan det er å bli hashtagget 24 timer i døgnet, sa Stavrum.

– Kommisjonen har jobbet konstruktivt og respektfullt i møte med hverandre. En avis brukte vignetten «Kaos i Ytringsfrihetskommisjonen», det har det aldri vært, og det vil det ikke bli, understreket Stavrum.

På Arendalsuka: Ytringsfrihetskommisjonen, ved leder Kjersti Løken Stavrum (til h.), Adele Mathiesen, Bente Kalsnes, Bård Michaelsen og Eirin Ekefjord (Bernt Erik Pedersen)

I panelet deltok kommisjonsmedlemmene: Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Bård Borch Michalsen, viserektor ved Universitetet i Tromsø. Steinar Olsen, styreleder i Stormberg.

– Alle er vi veldig lei oss for at Begard trakk seg. Vi mister kjempeviktige perspektiver uten henne, sa Adele Mestad ved NiM under panelarrangementet.

Kulturdepartementet har varslet at Reza ikke nødvendigvis vil bli erstattet.

– Hun trakk seg på et lite gunstig tidspunkt med tanke på ny oppnevning. Vi må finne andre måter å ivareta minoritetsperspektiver på, sa Stavrum.





Trakk støtte til opprop

Etter Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte i Drammen i juni signerte 15 kunstnerorganisasjoner på et opprop til Kulturdepartementet om å ta kunstneres bekymring for trusler og hets på ytterste alvor.

To organisasjoner har siden trukket seg fra oppropet, og flere kunstnerorganisasjoner har fått kritikk fra medlemmene for å ha skrevet under på oppropet. Tirsdag ble det klart at Forfatterforeningen trekker seg fra oppropet, etter en avstemning blant foreningens medlemmer. 180 stemte for å trekke seg fra oppropet, mens 70 stemte for å opprettholde støtten til oppropet.

[ "Ta dette på ytterste alvor": Kunstnerorganisasjoner ut mot ytringsfrihetskommisjonen ]

– Jeg antar at dette har vært en krevende sak også for Forfatterforeningen, kommenterer Stavrum.

På spørsmål om ytringsfrihetskommisjonen nå har tillit blant norske kunstnere, svarer Stavrum:

– Vi er ikke valgt av folket. Vårt svennestykke er NOU-en som kommer i mars. Det er den man må ta stilling til.

Brukt mye av sommeren

I slutten av juli tilbakeviste kommisjonsmedlem Kjetil Rolness påstander om angivelig transfobisk framtreden under et kommisjonsmøte, fremsatt av Begard Reza i en upublisert kronikk. Rolness svarte gjennom sin Facebook-side og i en kronikk publisert i nettavisen Subjekt.

– Noe kritikk må vi tåle, noe kritikk er vanskelig å forholde seg til. Den saken der har jeg brukt mye av sommeren på å bekymre meg over, sa Stavrum under panelsamtalen.

– Ytringsfrihetskommisjonen har som ansvar å skape bedre ytringsrom i norsk offentlighet. Nå har vi selv fått kjenne på kroppen det ubehaget mange samfunnsdebattanter får føle, sa Steinar Olsen, Stormberg-styrelederen, i panelsamtalen.

Varsler dissens i utredningen

– Vi er et uenighetsfellesskap. Det er ikke noe mål at vi skal bli enige til slutt. Det vil bli dissenser i utredningen. Det kan være en fordel, mente kommisjonsmedlem Bård Michaelsen, viserektor ved UiT.

På spørsmål fra artist Samsaya Sharma om hvordan kommisjonen forholdt seg til interne spenninger og uenighet, svarte kommisjonsleder Stavrum:

– Kommisjonen er oppnevnt av Kongen i statsråd. De fleste departementene har vært involvert i oppnevnelsen av medlemmene. Ingen har rapporteringsplikt til meg. Vi var 18. Nå er vi 17. I møtene legger vi opp til runder, slik at alle får taletid. Det har aldri vært et problem med uenighet i gruppen.

På spørsmål fra ordstyrer Sylo Taraku om kommisjonen har rutiner for varsling, svarte Stavrum:

– Varsling er ikke et fenomen som gjelder i en kommisjon. Jeg er ingen sjef. Jeg har ingen instruksjonsmyndighet. Reglene for varsling gjelder ikke.

Kommisjonen har ikke hatt noe formelt møte etter at Reza trakk seg. Forrige kommisjonsmøte var i mai. Neste kommisjonsmøte er 27. august og finner sted på Utøya, der kommisjonen skal oppsøke Utøyas demokrativerksted, opplyste Stavrum.

– Det er et mangfold av læringspunkter fra sommerens debatt som vi tar når vi møtes igjen i slutten av august, sier Stavrum.

Fakta: Ytringsfrihetskommisjonen

* Oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument, som legges fram for Kulturdepartementet i mars 2022.

* Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen.

* Kommisjonen har 17 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen