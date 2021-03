– Jeg tar gjerne en diskusjon om NRKs musikkprofil. Men at mangfoldet er borte, og at det er blitt for mainstream: Dette er sterke påstander jeg ikke kjenner meg igjen i. De er heller ikke belagt med fakta, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i sitt innlegg under Kringkastingsrådets møte torsdag.

Innlegget kom som svar på Norsk Komponistforenings (NKF) omfattende, formelle klage på NRKs musikkprofil som ble behandlet på møtet. «Etter vår mening er musikk som kunstform i stor grad blitt borte fra NRK, noe som særlig rammer bredden av den norske musikken. I tillegg er den redaksjonelle musikkdekningen nesten fraværende», skrev de i klagen. De mener at NRK ikke leverer på bredde og mangfold, og at NRK spiller «greatest hits på repeat».

– Vide rammer

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen Eriksen understreket at han har stor respekt for Komponistforeningen og deres fagkompetanse, men at de må anerkjenne at det å lage radio og ellers formidle musikk også er et eget fag.

– Jeg har sjelden sett en klager gi seg selv så vide rammer for hva de kan klage på og mene noe om, sa Eriksen.

– Våre analyser viser at NRK har et svært mangfoldig tilbud, og jeg vil heller si at vi har flere «musikkprofiler», enn bare en profil. Vi klarer uansett ikke imøtekomme hver og ens musikksmak, sa Eriksen.

Bred orientering

Men rådets medlemmer fikk en grundig og bred redegjørelse for NRKs musikksatsing slik den er i dag. Både radiosjefen, KORK-sjefen, dramasjefen og mediedirektøren var blant de som holdt innlegg. Radiosjef Cathinka Rondan forsikret om at de mer enn gjerne ville ha dialog med musikkbransjen, og at de kontinuerlig jobber med å bedre både på musikkjournalistikk og formidling. Samtidig var hun klar på at NRK er nødt til å tilpasse seg nye medievaner og trender.

– Vi må gi nye svar på tiden vi er i, sa Rondan.

Rådets medlemmer virket splittet i saken, men flere støttet kritikken fra Komponistforeningen på noen punkter.

Gjentok kritikken

Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm fikk innlede den delen av møtet som handlet om NRKs musikkprofil. Han har frontet Komponistforeningens klage som ble sendt til Kringkastingsrådet for to uker siden. Foreningen mener NRKs dekning av musikk lenge har vært altfor snever og dårlig, og at NRK på denne måten ikke oppfyller NRK-plakaten og NRKs kulturelle oppdrag som allmennkringkaster.

– NRK presenterer mye musikk, men det blir et veldig snevert utvalg. Musikk er redusert til bakgrunnsstøy, til en funksjon i et underholdningsprogram eller talentshow, sa Karlstrøm, som hadde gitt opp å få et klart svar fra Medietilsynet og Kulturdepartementet. Han så en klage til rådet som siste utvei for å få til en politisk diskusjon om hva NRK skal være. På møtet gjentok Karlstrøm denne kritikken.

