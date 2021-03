NRK må redegjøre for sin musikksatsing

En omfattende, formell klage fra Norsk Komponistforening (NKF) blir eget tema på neste møte i Kringkastingsrådet torsdag 11. mars. Det blir også en egen redegjørelse fra NRKs side om musikksatsningen, ifølge Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud.

– Vi ønsker oss en skikkelig gjennomgang i Kringkastingsrådet om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kultur og musikk. Vi håper det kan bidra til at vi også får en overordnet politisk diskusjon om hva NRK skal være, sier Jørgen Karlstrøm til Dagsavisen.

Hits på repeat

Karlstrøm er styreleder i Norsk Komponistforening (NKF), en fag- og interesseorganisasjon for norske komponister, som lager musikk i alle sjangre. Sammen med nestleder Stine Sørlie sendte han fredag en formell klage til Kringkastingsrådet. Klagen gjelder NRKs dekning av musikk, som de mener lenge har vært altfor snever og dårlig. Komponistforeningen mener NRK på denne måten ikke oppfyller NRK-plakaten og NRKs kulturelle oppdrag som allmennkringkaster. «Etter vår mening er musikk som kunstform i stor grad blitt borte fra NRK, noe som særlig rammer bredden av den norske musikken. I tillegg er den redaksjonelle musikkdekningen nesten fraværende», skriver Komponistforeningen i klagen. De mener at NRK ikke leverer på bredde og mangfold i musikken, og at norske komponister og opphavere ikke får godt nok spillerom.

– NRKs musikksatsning har gradvis endret seg med årene. Nå spiller de stort sett «greatest hits» på repeat, mener Karlstrøm.

– NRK presenterer mye musikk, men det blir et veldig snevert utvalg. Musikk er redusert til bakgrunnsstøy, til en funksjon i et underholdningsprogram eller talentshow, til noe du får framføre hvis du har maske på, sier Karlstrøm, med henvisning høstens store snakkis på NRK, «Maskorama».

– Men det redaksjonelle innholdet er borte. Musikkprogrammene på radio er nesten borte, på TV er det helt borte. Det er forskjell på å presentere opera som kunstform i sin fulle bredde, og det å spille hits fra «La Bohème» på repeat på NRK Klassisk, sier Karlstrøm, som mener at antall avspilte musikkminutter ikke sier noe kvalitativt om innholdet.

– Magert tilbud

Karlstrøm mener kritikken fra norsk musikkliv mot NRK har vokst de siste årene, og at det ikke er bare komponister med et hjerte for klassisk musikk og samtidsmusikk som reagerer på at NRK ikke har en skikkelig, redaksjonell musikksatsing lenger. Han mener NRK ikke har svart skikkelig på denne kritikken.

– I stedet skryter de av at de er så flinke, og peker på alt de syns de har fått til, sier Karlstrøm, som skriver i klagen, der de har lagt ved en graf som illustrasjon: «NRK kan kanskje ha sine ord i behold når de sier at de oppfyller NRK-plakatens krav om 40 prosent i norsk musikk i P1, P2 og P3. Grafen over viser imidlertid tydelig en dreining hvor bruken av musikk fra norske opphavere er kraftig snevret inn, og at mangfoldet av musikkuttrykk er nedprioritert, slik at publikum får et magert tilbud».

– NRK selv tar ikke hensyn til den samstemte, massive kritikken de har fått fra hele bredden av norsk musikkliv i lang tid, og verken Medietilsynet eller Kulturdepartementet vil ta ansvar for dette. Derfor har vi nå sendt en formell klage til Kringkastingsrådet, sier Karlstrøm til Dagsavisen.

– Setter pris på gode diskusjoner

NRK utlyste nylig en nyopprettet stilling som musikksjef i NRK. Inntil videre er det NRKs kulturredaktør Marius Hoel som har svart på kritikk av musikksatsingen i kanalen.

– Vi setter pris på gode diskusjoner og oppmerksomhet rundt NRKs programinnhold, skriver Hoel i en e-post til Dagsavisen.

– Vi fikk klagen fra Komponistforeningen på fredag og ser frem til å redegjøre for NRKs musikkprofil når den blir satt opp i K-rådet, fortsetter Hoel, og legger til at det er for tidlig å si hvem som skal svare på vegne av NRK.