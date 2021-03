Filmstiftelse mener Norge kan tape opp mot 700 millioner kroner på mangelfull insentivordning

Forrige uke gikk hele potten på 68 millioner kroner i insentivordningen for film til én film, nemlig Mission: Impossible 8, skriver VG.

Om søknadene til alle 11 filmene som søkte hadde blitt innvilget, kunne staten tjent opp mot 700 millioner kroner som følge av investering, mener DNF.

– Dagens ordning er bedre enn ingen ordning, men den har en del betydelige mangler som gjør at det er den dårligste insentivordningen i markedet. Ordningen har et relativ lite beløp til disposisjon, som gjør at vi som nasjon går glipp av betydelige midler, sier Truls Kontny i DNF.

I korte trekk kan filmproduksjoner søke om å få tilbakebetalt inntil 25 prosent av det de har av utgifter dersom de legger innspillingen til Norge.

Dersom en Hollywood-film bruker 100 millioner kroner i Norge, kan de få tilbake 25 millioner kroner. Slik ville Norge «tjent» 75 millioner kroner på innspillingen.