For 40 år siden kom stjernekrigen til Finse

4. mai er kjent som Star Wars-dagen, og uttrykket «May the Fourth be with you» brukes flittig i sosiale medier. Også i Norge er det mange ivrige Star Wars-fans, blant annet illustrert av denne statistikken fra SSB:

Star Wars.

⭐️ Navn fra en fjern, fjern galakse i Norge 💫 Navnestatistikken tyder på at kraften er sterkere i noen av oss. May the 4th be with you! #StarWarsDay Publisert av Statistisk sentralbyrå - SSB Mandag 3. mai 2021

Og for over fire tiår siden kom Norge ekstra tett på Star Wars-universet.

– Jeg har fått et par hundre brev fra folk som vil ha autografen min. Det er helt sprøtt sier Arve Juritzen.

Fansen skriver ikke fordi han er en stor norsk TV-kjendis. I 1979 var han statist på Finse under innspillingen av «Imperiet slår tilbake», den andre av de tidlige «Star Wars»-filmene. Handlingen foregår på den øde isplaneten Hoth. Derfor valgte filmteamet Finse og Hardangerjøkulen som innspillingssted.

Det er blitt mange år siden «Imperiet slår tilbake» hadde premiere, men det var først etter år 2000 at Arve Juritzen har fått internasjonal stjernestatus blant fansen. Brev strømmer inn fra USA, Tyskland, England og Japan.

– Spesielt ille er det når det har vært Star Wars-messer i USA. Et nettsted oppgir at jeg er en stor skuespiller i Norge. Et amerikansk blad koblet dette med Star Wars-rollen, og hyret inn privatdetektiv for å forfølge meg da jeg fikk datteren min i USA, forteller han.

Her er filmplakaten.

Plakaten fra filmen.

Se og Hør-spioner

Arve Juritzen var på «Star Wars»-settet på hemmelig oppdrag for Se og Hør sammen med senere sjefredaktør i bladet, Odd Johan Nelvik.

Ekskollega Odd Johan Nelvik supplerer:

– Jeg gikk med kamera på innerlomma og tok spionbilder for Se og Hør. Det var selvfølgelig en sladrehank som sa fra, så jeg ble tatt den siste dagen. Jeg hadde uansett sørget for å få de ferdige filmene unna etter hvert, forteller Odd Johan Nelvik.

Odd Nelvik, siden redaktør i Se & Hør, var 24 år da han deltok under innspillingen på Finse.

Odd Johan Nelvik på Finse i 1979. Foto: All Over Press

Kjendis-statist

Arve Juritzens innsats på Finse for 40 år siden har også gitt ham egen side på verdens største oppslagsverk for film InternetMovieDatabase.com. Der står det:

«Kan bli sett flere ganger i kampscenene i åpningssekvensene i «Star Wars: Imperiet slår tilbake».

Dette skjønner ikke Arve Juritzen noe av.

– Jeg har sett filmen om igjen og jeg spoler og spoler. Men jeg må nok innrømme at jeg ikke klarer å finne meg selv i snøføyka forteller Juritzen.

Dagsavisen 22. spril 2005.

Dagsavisen 22. spril 2005.

På et annet nettsted står Juritzen oppført sammen med Alec Guinness.

– Hva husker du best fra innspillingen?

– Det er kanskje litt pinlig, men det som imponerte meg mest var at de fraktet varme hamburgere med helikopter opp på vidda hver dag. Dette var jo veldig Hollywood. Vi ble kjørt opp på høyfjellet, og holdt på fra seks om morgenen til det ble mørkt. Vi løp og løp og ble drept og drept. De få minuttene dette ble på film kostet sikkert to-tre norske spillefilmer, sier Arve Juritzen.

– Spilte du snill opprører eller slem stormtroppsoldat?

– Uff, du må ikke spørre meg om det. Jeg husker ikke. Jeg vet ikke hva jeg var. Kanskje jeg var stormtroppsoldat. Var stormtroppene de som angrep? Nei, vent litt, vi var opprørere, de snille, sier Arve Juritzen.

Egeland og Juritzen ser på gamle utklipp fra innspillingen.

Egeland og Juritzen ser på gamle utklipp fra innspillingen. Foto: Gustav P. Jensen

Stjernekrigeren

Atskillig mindre berømt enn Juritzen er Se og Hør-sjefen Odd Johan Nelvik. Han er tydelig synlig i minst en scene som opprører i skyttergraven. Men han nevnes ikke med et ord på Imdb.com.

– Jeg hadde det visst med å stå nær hovedkameraet under opptak, men de klarte å klippe vekk det meste av meg. Jeg har fått noen spørsmål om autografer mest fra nordmenn, sier Nelvik som var 24 år i 1979.

– Vi fikk opplæring i hvordan vi skulle kaste oss ned i skyttergravene mens det eksploderte rundt oss og snøsprøyten sto. Jeg ble ikke drept, men kom meg fram til skyttergraven og lå der og pepra på. Sånn holdt vi på en hel uke, forteller Odd Johan Nelvik.

Darth Vader fra filmen.

Darth Vader. FOTO: Lucasfilm

Glimt av berømmelse

Forfatter og tidligere TV 2-journalist Tom Egeland havnet på Finse etter å ha blitt oppringt av et statistbyrå. I likhet med Arve Juritzen er han omtalt på Imdb.com.

«En av statistene – Tom Egeland – skulle senere bli nyhetsredaktør for en av Norges største TV-kanaler så vel som en anerkjent kriminalforfatter», forteller nettstedet.

– Jeg har skrevet flere autografer på grunn av «Star Wars» enn på grunn av bøkene mine. Men jeg har bare fått en håndfull brev fra USA og Tyskland forteller Egeland.

Han kan så vidt peke ut seg selv på filmen.

– Jeg husker vi brukte halve dager på opptak. Jeg vet omtrent hvor jeg var i scenene, men de går så fort. Jeg rekker ikke å si «der er jeg» til ungene før scenene skifter.

Carrie Fisher med en Storm trooper i 1980.

Carrie Fisher sammen med en Storm Trooper i 1979. Foto: NTB Scanpix

Star Wars-figurer

– Jeg synes fortsatt det er morsomt å ha vært med. Jeg var 19 år. Jeg hadde sett den første «Star Wars» i USA og var vilt begeistret. Vi ble kjørt opp på fjellet i beltevogner og måtte vente lenge mellom opptakene. Det var surt og kaldt. Men å få være med på en «Star Wars»-film var helt fantastisk, forteller Egeland.

– De hadde satt opp flere festningstårn i snøen, og de filmet oss ved hvert av disse. Vi hadde ikke identiteter. Vi var bare figurer med kostymer på. Vi fikk laservåpen og kostymer som gjorde at vi så ut som Rommels ørkensoldater. Så ble vi utplassert rundt om i snøen, fikk instruksjoner, og måtte se opp mot innbilte romskip og kjempehøye hestelignende roboter som skulle komme mot oss, forteller Tom Egeland.

– Har «Star Wars» hatt noe å si for din karriere?

– He-he. Nei jeg har vel ikke trukket det fram i CV-en min noen gang. Men det fungerer fortsatt bra i selskapslivet å kunne si «da jeg var med i Star Wars».

"Star Wars"-intervju fra 2005.

I 1979 tok den norske filmbransjeveteranen Bjørn Jacobsen seg av «Star Wars»-stjernene på Norgesvisitt.

Direktøren i Fox Film fram var kontaktpersonen for LucasFilm i Norge i 1979. Jobben den gang inkluderte sånt som å plukke opp Hollywood-stjernene når de ankom Østbanen med tog, alene, uten entourage eller livvakter.

- Carrie Fisher var ålreit og jordnær. Hun var i Oslo noen dager etter innspillingen. Vi besøkte antikvitetsbutikker, en hattebutikk og museene på Bygdøy. - Hun har senere fortalt at hun var kokainvrak på den tiden? - Det merket jeg ikke noe til. Skuespillerne virket helt greie. Det var vel ikke kokain i Oslo på den tiden. Vi hadde jo ikke engang hamburgerrestauranter her, sier Bjørn Jacobsen.

Det var han som fikk LucasFilm til Finse.

Uvær

- Jeg overbeviste dem om å komme til Norge, siden de trengte scener med is og snø. Jeg viste dem et Finse i strålende solskinn, dermed falt de for området. Da de kom for å gjøre opptak, kom uværet, forteller Bjørn Jacobsen i Fox Film og fortsetter:

- Uværet gjorde at noen scener med Mark Hamill måtte filmes gjennom hotelldørene. Han gikk ute i snøstormen, mens kameraene sto inne på hotellet. Jacobsen måtte også ta seg av en da forholdsvis ukjent Harrison Ford på vei til Finse. - Han kom til Oslo ikledd jeans og en tynn tweedjakke. Vi rusla rundt en stund, og av mangel på noe bedre tok jeg ham med på en restaurant på Østbanen innredet som en togvogn. Der fikk han et karbonadesmørbrød. Toget hans ble stoppet av ras på Bergensbanen, dermed måtte han ta bussen til Ustaoset for overnatting. Filmfolkene på Finse hadde fått NSB til å sende opp et lokomotiv med plog gjennom raset for å få hentet Ford. Dermed måtte han opp midt på natten for å komme til opptakene i tide.

Visste om Nelvik

Ifølge Bjørn Jacobsen lot ikke filmteamet seg lure av Se og Hørs Juritzen og Nelvik på hemmelig oppdrag.

- Vi visste om dem. Det ble sett gjennom fingrene med at de tok bilder i skyttergravene. Det var verre da britiske journalister kom i helikopter over settet for å ta bilder. De ble jaget bort av filmteamets helikopter.

Norsk presse fikk tilgang til settet, så vi ringte «Dagsrevyen»-redaksjonen. De var ikke interessert. Jeg tror ikke de visste hva «Star Wars» var.

De ville nok takket ja i dag.

---

Fakta:

Det er 25 år siden «Imperiet slår tilbake» hadde premiere.

Opptakene på Finse startet den 5. mars i 1979.

De fleste scenene ble filmet 64 km fra Finse stasjon på Hardangerjøkulen 1.800 meter over havet.

George Lucas var ikke med til Norge. Regissør på filmen var Irvin Kershner.

Mark Hamill Carrie Fisher Harrison Ford og Peter Mayhew (Chewbacca) var på Finse.

De hvitkledde opprørerne blir spilt av et femtitall statister i hovedsak medlemmer av Drammen Røde Kors Hjelpekorps.

«Star Wars: Episode III – Sithene tar hevn» den siste «Star Wars»-filmen har premiere i Norge 19. mai.

---