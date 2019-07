Partiet Demokratene fosser frem på meningsmålingene – i Kristiansand. Tidligere Frp-politiker Vidar Kleppe gjør det bedre enn sine gamle partifeller, ifølge de siste meningsmålingene. På landsbasis er ikke tallene like gode, men det stopper ikke Kleppe fra å sikte mot Stortinget i framtiden.

– Nå er vi større enn Frp, og vi puster KrF i nakken. Vi har en fabelaktig liste i Kristiansand denne gangen, sier Kleppe.

Han ser positivt på den sterke veksten Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har hatt, men mener at Demokratene gjør FNB overflødige i Kristiansand.

– FNB trenger ikke stille liste her. Vi har alltid vært imot bompenger. Det er også noe av det som er så skuffende med Frp, det virker ikke som om de vil avskaffe bompenger lenger, sier Kleppe.

– Komiske Ali

Han har også generelt sett lite til overs for hvordan de etablerte partiene på Stortinget oppfører seg, og hilser derfor FNB velkommen.

– De etablerte partiene bevilger seg selv millioner i året til egen valgkamp. Vi i Demokratene har bare noen hundretusen. De etablerte partiene bruker penger som komiske Ali brukte fjollete utsagn.

Kleppe er også kritisk til de tradisjonelle mediene fordi han opplever at de stort sett bare lar stortingspartiene komme til orde, men opplever at sosiale medier fungerer til fordel for partier som Demokratene. I Kristiansand og omegn har det vokst frem en alternativ nyhetsside, Sørlandsnyhetene, som benytter seg av anonyme skribenter. Nettsiden går ofte hardt ut mot politikerne i byen. Kleppe er selv aktiv på siden.

– I motsetning til de andre politikerne som bare klager, kommer jeg med tilsvar om noen kritiserer meg. De har mange gode saker også. Jeg har vært ute en vinternatt før, så jeg tåler kritikk. Sosiale medier er uansett til fordel for oss mindre partier, sier Kleppe.

– Glade i titler

Slik Kleppe vurderer det, bør de små partiene Dagsavisen som har omtalt de seneste dagene, slå seg sammen for å styrke sin posisjon, men samtidig har han liten tro på noe slikt. Til det er det for mange småkonger i lokalpolitikken, mener Kleppe.

– Jeg har prøvd å få til sammenslåinger før. Vi har behov for gode, hardtarbeidende kvinner og menn. Problemet er at folk er veldig glade i å ha egne titler, sier Kleppe.

Når det gjelder samarbeid med andre partier, åpner Kleppe for dette på tvers av alle partilinjer.

– Demokratene ønsker en fri økonomisk politikk, men vi deler også syn med Rødt i saker om nasjonalt eierskap, som ACER og EØS, forklarer Kleppe.

– Dere fremstår som et høyresideparti?

– Det er bare tull å kalle oss et høyresideparti, vi er bare opptatt av å få sakene våre igjennom.

– Hvorfor skal folk stemme på dere når Frp er større og deler mange politikkområder med dere?

– Frp har ikke levert. De går med på kompromiss i hjertesak etter hjertesak. Vi tror folk ser hvem som bryr seg.

Kleppe har liten tro på at Demokratene vil bli overflødige med det første, selv om både Helsepartiet og FNB har uttalt at de håper de blir det.

– Alle vil jo gjerne være overflødige i festtaler. FNB må gjerne gi seg når de har fått gjennomslag de, men vi fortsetter.

Ønsker vippeposisjon

Infrastruktur, helse og strengere innvandringspolitikk er noen av hovedsakene til Demokratene. Ifølge Kleppe tilbyr Demokratene et reelt alternativ til de etablerte partiene på disse saksområdene.

– Ta innvandring, det er klart det er mulig å gjøre noe med innvandringen til Norge, sier Kleppe, som ønsker en langt mer restriktiv innvandringspolitikk.

Han tror en vippeposisjon for Demokratene på Stortinget, kan gi rom for å påvirke nasjonal politikk. Kleppe viser i den anledning til KrFs gjennomslag for flere av deres hjertesaker.

– Jeg tror 2021 kan bli det store året dersom valget går bra nå. Vi småpartier må slåss sammen. Alle på Stortinget har vært små en gang.

Fakta: De små partiene

* Ved høstens kommune- og fylkestingsvalg ligger kategorien «andre» an til å bli en av valgvinnerne. Dette skyldes i stor grad suksessen til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), men det inspirerer også andre partier med nasjonale ambisjoner.

* Dagsavisen har kontaktet flere nye partier som har som mål å komme inn på Stortinget og forandre norsk politikk.

* Partiene er med i det norske Partiregisteret. Det kreves 5.000 underskrifter for å bli registrert.

* Dagens parti, Demokratene, ble stiftet i 2002. De oppnådde 0,1 prosent oppslutning ved forrige Stortingsvalg. De stiller lister i 13 kommuner ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.