I gårsdagens Dagsavisen kunne du lese om valgforsker Bjarte Folkestad som mener den voldsomme veksten til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) kan inspirere andre til å stifte partier.

Helsepartiet ble stiftet før FNB, i 2016, og oppnådde 0,4 prosent oppslutning ved forrige stortingsvalg. Høstens valg er deres første kommune- og fylkestingsvalg. Nestleder Lene Haug mener Helsepartiet utfordrer de etablerte partiene på et politikkområde som har stort velgerpotensial.

– Vi ble medlem av partiregisteret akkurat i tide før valget i 2017. Ambisjonene er nasjonale, men vi er også veldig klare over at det kan være tungt å bygge et bredt partigrunnlag, sier Haug.

Hun håper det ikke vil ta 20 år slik det gjorde for Miljøpartiet De Grønne.

– På en måte er dette valget mer krevende enn et stortingsvalg. Vi må stifte en hel del lokallag og drive valgkamp mer lokalt enn nasjonalt. Målet er å komme inn i så mange kommunestyrer som mulig.

– Ikke god nok jobb

Haug mener suksessen til FNB viser at folk engasjerer seg når de har fått nok.

– Det er godt å se at folk i landet gir uttrykk for at det er noen saker hvor de etablerte partiene ikke har gjort en god nok jobb. Men samtidig er det litt deprimerende at bompenger engasjerer mer enn sykehus, eldreomsorg og psykiatri. God helsepolitikk burde være viktigere enn bompenger, synes vi, men det er ikke like synlig som en ny bomstasjon.

Bompengeopprør, Bunadsgerilja og kamp om Ullevaal sykehus er ifølge Haug uttrykk for at de etablerte partiene har oversett velgerne. Hun mener de syke i samfunnet sjelden kommer til og ønsker engasjementet rundt helsesektoren velkommen.

– God sosioøkonomi

Alle de norske partiene har helsepolitikk i sine partiprogrammer, men Haug mener Helsepartiets overordnede fokus gjør at de skiller seg ut i partifloraen.

– De etablerte tilbyr ikke det samme som oss. Vi mener andre partier bruker helse som en harelabb for å lokke velgere til seg. Vi mener det er god sosialøkonomisk politikk å bruke penger på helse og velferd. Spesielt med fokus på forebygging og rehabilitering. Det er viktig å se ting i sammenheng. Det gjør vi ikke i Norge i dag.

Haug er positiv til at andre partier utvikler politikk i retning av Helsepartiet.

– Vårt mål er å gjøre oss selv overflødige, men vi har liten tro på at det vil skje med det første.

Helsepartiet er et blokkuavhengig parti. Haug er tidligere høyrepolitiker, men presiserer at Helsepartiet ikke tilhører noen blokk. – Jeg samarbeider mer enn gjerne med Rødt, Senterpartiet, Frp, Venstre eller andre i saken om Ullevaal sykehus. Vi ønsker gjennomslag for vår politikk.

Ensaksparti

Møtt med kritikk om å være et ensaksparti, påpeker Haug at det allerede finnes særinteressepartier på Stortinget og viser til KrF og Senterpartiet. Hun tror det kan være nyttig at særinteresser kan slippe til orde for å bedre de andre partienes politikk.

I dag har partiet en politiker i et folkevalgt organ, Knut Tveiten i kommunestyret i Arendal, målet er å få flere etter valget i høst. Haug innrømmer at det er langt til sperregrensen på 4 prosent ved neste stortingsvalg, men hun tror man kan nå langt ved å satse hardt i ett eller flere områder.

– Akkurat nå kan man si at vi driver partiet litt på knapper og glansbilder, så vi får ikke satset fullt ut i hele landet.

Den største saken ved høstens valg ser ut til å bli bompenger, og Haug innrømmer at hun er bekymret for å havne i skyggen av FNB. Samtidig tror hun dette gjelder samtlige partier.

– Vi tror at andre partier også kjenner på dette. Derfor krysser vi fingrene for at Høyre og Arbeiderpartiet kan være med å sette helsepolitikk på agendaen. Vi merket det samme problemet i 2017. Da kom våre saker i bakgrunnen for det som virket som en personstrid om hvem som skulle bli statsminister, ikke hvem som hadde best politikk.

