– Jeg var sterkt imot å gå i regjering med Frp i sin tid. Men når først partidemokratiet har sagt at det skal vi, og vi er et regjeringsparti, har alle et ansvar for å bidra til at regjeringskollegiet, de fire partiene, fungerer og er en suksess, sier han til NTB.

– De sakene som har vært diskutert i valgkampen, med bompenger og de to Frp-utspillene om båtflyktninger og snikislamisering, viser at det tidvis er krevende for Venstre å samarbeide med Frp, og omvendt, erkjenner Breivik.

På toppen av bompengestrid, et elendig valgresultat og åpen kritikk av partileder Trine Skei Grande har Venstre-profilen Abid Raja de siste dagene havnet i en voldsom feide med Frp. Årsaken er Rajas påstander om at Frp i valgkampen spredte «brun propaganda», en ordbruk han senere har avvist refererte til nazismen.

Breivik insisterer nå på å se fremover og forbi konfliktene.

– Jeg har selvsagt tanker om samarbeidet som sådan, men de tankene skal jeg ta opp i de formelle kanalene vi har.

– Bra med beklagelse

Venstre hadde en intern prosess om regjeringsdeltakelse for to år siden og gikk inn i regjeringen i januar i fjor.

Breivik, som har vært Venstre-nestleder siden 2012 og nå er parlamentarisk leder, viser til at Grande har tatt avstand fra Frp-utspill om snikislamisering og båtflyktninger.

– Grande gikk i valgkampen ut og var rimelig tydelig om disse to utspillene fra Frp i valgkampen, også i det offentlige rom, sier han.

Når det gjelder Rajas siste utspill, sier Breivik:

– Jeg har stor forståelse for reaksjonen til Abid på den retorikken Frp brukte i slutten av valgkampen, og deler hans kritikk av den. Når nå Abid har beklaget bruken av begrepet «brun propaganda», er det bra.

Frp-leder Siv Jensen trakk i valgkampen fram begrepet snikislamisering i en kronikk i VG. Dager i forveien la Frp-nestleder Sylvi Listhaug ut en Facebook-post med et bilde av en båt full av mennesker – på blankt hav og i solnedgang – og teksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter». Begge utspillene vakte sterke reaksjoner.

«Godt gjennomslag»

Breivik og Venstre måtte tåle et elendig valgresultat på 3,9 prosent og er i gang med sin egen interne evaluering av valget.

– Venstre må nasjonalt bli mye flinkere til å profilere den nasjonale politikken på en måte som velgerne oppfatter som troverdig, og noe de skal stemme på.

Breivik viser til at Venstre i regjering har fått gjennomslag i en tid da det haster med å få gjort noe med klimautslipp og klassisk naturvern.

– De politiske resultatene er objektivt sett kjempegode, ikke minst på områder som har vært viktige for Venstre: klima og miljø og grønn næringspolitikk, men også kampen mot barnefattigdom, utdanning og innen forskningssektoren og internasjonal solidaritet, sier Breivik.

– Vi tar imot rekordmange kvoteflyktninger, og Venstre har bidratt til at vi fikk en løsning på den hjerteskjærende situasjonen for mindreårige asylsøkere.

– Hvor mye av dette er prisgitt at man klarer å sitte i regjeringen med Frp?

– Vi fikk til en god del med å være samarbeidsparti i Stortinget. Men det er ingen tvil om at vi har en helt annen mulighet med en regjeringsplattform som legger grunnlag for hele perioden.