Av Isabel Bech og Kristian Skårdalsmo, NTB

Valen tror folk kan vegre seg for å stemme på SV, selv om de er enige i partiets politikk.

– Når partier utstråler mer enn politikken sin – at man er en bestemt type menneske og sånne ting – tror jeg det hindrer mange i å føle at man kan være en del av dette fellesskapet, sier han til NTB.

Partiets rykende ferske nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, gikk til valg på å gjøre SV til et bredt folkeparti.

Valen, som fram til lørdag selv var nestleder i partiet, stemte på Fylkesnes og hans prosjekt, og tror de allerede er i ferd med å endre nordmenns syn på SV.

Forutsetning for vekst

– Folk har et annet bilde av hvem eller hva SV er nå enn for bare to år siden. Det tror jeg er den viktigste forutsetningen for vekst, sier Valen.

SV har vokst klart på målingene. For to år siden målte de i snitt 4 prosent på målinger, men har nå doblet dette.

Og partiet skal nå sette alle kluter til for å sikre fortsatt vekst.

Målet for høstens lokalvalg er ordførere i alle landsdeler, ifølge partileder Audun Lysbakken.

Lekker velgere til Rødt

Også Rødt har vokst mye det siste året, og henter flere velgere fra nettopp SV. Bakgrunnstall fra Vårt Lands målinger det siste året viser at Rødt forsyner seg av en stadig større andel av SVs 2017-velgere.

Forrige måned var nær 30.000 SV-velgere ifølge bakgrunnstall over i Rødts leir. Men tapet ble oppveid av pluss i velgere som gikk fra Ap til SV.

SV lekker mest til Rødt og MDG i Oslo, men mindre i landet ellers, viser tall fra Poll of polls.

– Det snudde for SV i august 2017. Før det hadde partiet lav lojalitet og lekkasje til Ap. Etter august 2017 er lojaliteten høyere, og SV er nå i balanse eller pluss mot Ap, sier Johan Gjertsen fra Poll of polls til NTB.

Vil konkurrere med Ap

Partileder Audun Lysbakken blir ikke bekymret over lekkasjen og sier at partiet nå har de beste målingene på ti år.

– Jeg tenker heller at det er en positiv ting at det er mye fremgang på rødgrønn side. Vi skal gjøre vår greie, som er å være den ledende opposisjonen på rettferdig fordeling og klima. Det ser ut til å fungere ganske bra. Vi har store ambisjoner om å vokse videre, sier han til NTB.

Det er Valen enig i, og han vil utfordre Arbeiderpartiet.

– Jeg synes vi skal ha ambisjoner på sikt om å konkurrere mer med Ap om å være det store partiet på venstresida. Det ligger et stykke fram i tid, men da må vi har en raus og bred inngangsvinkel på hvem vi vil samarbeide med, sier Valen. (NTB)

