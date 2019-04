Av Sofie Prestegård

– Vi nærmer oss et punkt nå hvor vi må ta dette mer på alvor, se oss selv mer i kortene og bidra til mer åpenhet. Stortinget må bevise at vi forvalter tilliten vi har fått fra folk godt, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Tirsdag avslørte Aftenposten at Arbeiderparti-politiker Hege Haukeland Liadal fra Rogaland har levert fiktive reiseregninger for over 60.000 kroner. Liadal innrømmer dette overfor avisen.

Bastholm understreker at det ikke er grunn til å tro at politikere er mer uærlige enn andre folk.

– De fleste stortingsrepresentanter vil skape et bedre samfunn, men tilliten til demokratiene er under press. Det er en megatrend vi ser over hele verden. Da må vi som folkevalgte sørge for at vi gjør ærlige vurderinger og ikke misbruker makt. Vi må gjøre oss tilliten verdig, sier Bastholm.

Hun spør seg nå om systemet for reiseregninger må endres.

– Vi må sørge for at vi har et system som er enkelt og mest mulig åpent for allmennheten, mener MDG-politikeren.

