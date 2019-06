Unge Venstre-leder Sondre Hansmark reagerer kraftig på måten Frp opptrer på stilt overfor velgerflukt og intern bompengestrid.

– De holder regjeringen som gissel fordi de sliter på meningsmålingene, sier han til NTB.

Onsdag ettermiddag samler Frp-leder og finansminister Siv Jensen troppene til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutere bompengesituasjonen.

– Vi forventer å få til noe med de andre partiene. Dette blir trolig også tilbakemeldingen fra landsstyret i morgen, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi etter et møte i stortingsgruppen tirsdag.

De fire regjeringspartnerne har ifølge Frp-toppen hatt samtaler både om regjeringsplattformen og om landsmøtevedtaket om å hente bompenger fra oljefondet.

– Forhandlingene er oppfølging både av det som ligger i regjeringsplattformen og det som ligger i landsmøtets vedtak, sier Limi.

– Ikke noe å gi

Limis uttalelser får Hansmark til å steile.

– Vi har ingen bompenge-seier å gi Frp. Det skal koste å forurense, og de som kjører fossile biler gjennom byene må være med og betale for å finansiere viktige kollektivprosjekter, sier han.

Flere punkter i regjeringsplattformen handler om å redusere bompengeandelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstene i eksisterende prosjekter og innføre fradrag for bompengeutgifter.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark sier Venstre ikke har en eneste bompenge-seier å gi Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Problemet for Frp-ledelsen er at ethvert gjennomslag enten vil bli svært kostbart, eller komme på kollisjonskurs med Venstres politikk.

– Frp fikk dessverre gjennomslag for et bompengefradrag, men det kan ikke være snakk om at det skal bli billigere å kjøre bil. Bompenger skal kjennes på lommeboken, sier Hansmark.

Landsmøtevedtak

I forkant av landsstyremøtet har flere fylkesledere i partiet tatt til orde for at partiet må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

Samtidig har sentrale Frp-politikere advart mot å forlate samarbeidet.

– Vi vet at det første som skjer hvis vi ikke har hånden på rattet, er at situasjonen vil endre seg dramatisk i retning av hvordan vi hadde det før, nemlig at bilistene betaler inn mer enn man får tilbake i vei, sa Frps finanspolitiske talsmann på Stortinget, Sivert Bjørnstad, til NTB tirsdag.

Samtidig har Roy Steffensen, leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og møtende i landsstyret, advart mot å fremme symbolske forslag om å bruke oljefondet til å dekke bompengegjeld.

– Det vil bare føre til at også Venstre må få lov til å fremme sin primærpolitikk, som er veiprising. Konsekvensen blir da at vårt forslag faller, mens Venstres blir vedtatt, sa han mandag.

Får støtte for krav

I en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet svarer to av tre spurte at de støtter Frps krav om at bompenger skal gå til veibygging.

65 prosent svarer at kollektiv- og sykkelveiutbygging bør bli finansiert på andre måter, mens 24 prosent mener at bilistene bør betale. De resterende 11 prosentene svarer at de ikke mener noe om saken.

Samtidig blir Frp passert av MDG i en partimåling Norstat har gjort for Aftenposten og NRK.

Frp går tilbake 0,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 7,2 prosent, mens MDG går fram med 2,8 prosentpoeng til 9,2 prosent. Samtidig får Folkeaksjonen nei til mer bompenger 4,8 prosents oppslutning.