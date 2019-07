Shoaib Sultan slutter i Antirasistisk Senter

– Jeg skifter jobb fra Antirasistisk Senter til Norsk Folkehjelp i oktober. Det blir trist å forlate Antirasistisk Senter etter så mange år, men gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer hos Norsk Folkehjelp, skriver Sultan på sin egen Facebook-side.

Sultan har vært ansatt i ARS de siste åtte årene. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. oktober starter Sultan som organisasjonens presse- og medieansvarlig.

– Det handler om å skape det samfunnet man vil at ens barn skal vokse opp i. Det var det mitt arbeid i Islamsk Råd handlet om for meg, det samme med det jeg har gjort her på Antirasistisk Senter, mitt politiske engasjement og det jeg skal gjøre hos Norsk Folkehjelp. Alt er den samme kampen for et bedre samfunn, sier Shoaib Sultan til Transit magasin.

Han skal også jobbe som kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid.

Sultan sitter i Oslo bystyre for Miljøpartiet De Grønne (MDG), innvalgt til bystyret. Han var generalsekretær i Islamsk Råd Norge mellom 2007 og 2010. I september 2011 begynte han som rådgiver hos Antirasistisk Senter.