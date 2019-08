Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Line Rønning Føsker leder «Bunadsgeriljaen» på Helgeland. De kjemper for å beholde dagens sykehus. Tirsdag kveld mobiliserte 60 bunadskledde til kaia for å møte Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det koker i nord. Det var gårsdagens overskrift om valgmålingen i nord. Og vi snakker ikke om bompenger. Her betaler vi skatt med glede, så lenge ferga fortsatt går i det hele tatt. Her snakker vi om en opplevelse av at staten stikker av, sa bunadsgeriljaens leder til stor applaus fra de frammøtte.

Kjemper for livet

Hun sikter til at det var redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen som lanserte uttrykket «Når staten stikker av» med Sandnessjøen som «worst case». I løpet av et halvt år er både fødeavdelingen, sykehuset, tingretten, trafikkstasjonen og sykepleierutdanningen foreslått nedlagt og flyttet til andre byer.

Bortfallet av tjenester og arbeidsplasser merkes godt i en kommune med cirka 6.000 innbyggere.

– Vi kjemper for livet om dagen. Dette er ikke bevisst polarisering eller et valgkamptriks fra Senterpartiet, sier Rønning Føsker.

Først og fremst er det sykehussaken som er geriljaens hjertesak. Med fødeavdelingen som hjertesak nummer en.

Men også summen av kutt er opprørende for lokalbefolkningen.

– Politiet og Nav er kuttet ned, asylmottaket får ikke drive videre. Samferdselsbudsjettene barberes, og folk kommer seg ikke på jobb. Er det rart det koker, sa Line Rønning Føsker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Beholde modellen

– Vi håper at dagens sykehusmodell kan bestå. Vi har et velfungerende sykehus her i Sandnessjøen og et i Mo i Rana. Men det er nullmodellen – den er ikke aktuell. Man har gått inn i denne prosessen fordi man ønsker forandring. Det er bare gitt to alternativer. Enten et stort, eller et stort og ett ganske lite, sier Rønning Føsker.

– Ingen av de to alternativene er bra. Det som blir det lille sykehuset vil bli lagt ned snart, legger hun til.

Fødetilbudet er helt klart kampsak nummer én.

– Men det henger jo sammen og kan ikke stå alene. Kirurgene orker ikke å ta seg jobb her for å vente på en blindtarm. Det må være et ordentlig sykehus av en bra størrelse. Helgelandssykehuset går med overskudd. Det er derfor ikke slik at man sparer penger ved å bygge et stort sykehus, sier hun.

– Og ender det med ett stort, må det i alle fall plasseres slik at det blir likeverdig avstand for alle. Slik at de som bor langs kysten ikke får fire timers reisetid slik det er snakk om nå, mener Line Rønning Føsker.

Hun mener fødeavdelingen burde vært med i beslutningsgrunnlaget for sykehusstrukturen. Hun skylder blant annet på helseforetaksmodellen for at den ikke er det.

– Når du som politiker ikke har påvirkningskraft og styrene jobber på egenhånd blir vi forbanna, sier hun.

Ikke innflytelse

Heller ikke Jonas Gahr Støre har innflytelse.

– Det har du helt rett i. Jeg har ikke innflytelse. Men helseministeren har innflytelse. Og det er dessverre ikke meg. Men jeg var helseminister og vet at helseministeren står som eier av sykehusene på vegne av oss alle. Han kan til enhver tid legge føringer for hva man skal gjøre i styrene. Det er spørsmål om politiske valg og hva man vil bestemme, sier Jonas Gahr Støre.

– Helseforetakmodellen trenger forbedringer, men å skrote den vil ikke løse utfordringen som vi står overfor. Denne utfordringen handler om for lite penger. Solberg-regjeringen har gitt langt mindre enn de lovte i første periode, og for lite i andre periode. Og så handler det om manglende styring fra helseministeren, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

– At regionene har styringsansvar for sykehusene er en god løsning. Det sikrer sykehus som leverer gode tjenester til pasientene, som i all hovedsak er lokale, legger han til.

– Men modellen kan bli bedre. Og vi har vedtatt flere justeringer av denne modellen på vårt landsmøte. Vi vil ha lokale politikere tiltede i styrene slik at vi får en større nærhet til de lokale behovene.

Les også: Sp vil gravlegge helseforetakene. Ap mener helseministeren er problemet

Hyggelig møte

Ap-lederen synes det var et hyggelig møte med «Bunadsgjengen». De har en viktig stemme, på en sympatisk og hyggelig måte. De er slagkraftige og har et sterkt lokalt engasjement. Vi hører på dem og legger vekt på det de formidler. Våre ordførerkandidater går under slagordet sterkere fellesskap. Også for verdiskapning. Det å ha verdensledende industri er fint. Men har vi ikke et velferdstilbud som fungerer kan vi heller ikke bygge et lokalsamfunn, mener Støre.

Og han har fått med seg opprøret. Tidligere på dagen hadde han talt på torget i Mo i Rana. Ap-lederen mener regjeringens politikk på flere områder rammer utviklingen i den nordlige halvdelen av Norge.

– Jeg er veldig urolig over den opplevelsen mange i nord har. De blir overkjørt. Det er en politikk basert på tvang og kutt, mener Jonas Gahr Støre. (FriFagbevegelse)