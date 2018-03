Innenriks

Rundt 1.200 frivillige fra Hjelpekorpset er i forsterket påskeberedskap på 150 vaktstasjoner, i tillegg til mange tusen i vanlig beredskap.

Totalt er det 8.000 hjelpekorpsere som er i beredsskap i påsken.

– Vi er den største organsisasjonen, men også Norsk Folkehjelp er på plass, og Norske Redningshunder har forsterket påskeberedsskap i forhold til skred, Kjersti Løvik, leder for landsrådet i Røde Kors Hjelpekorps til Dagsavisen.

Norsk Luftambulanse har de siste årene lagt påskebasen til Hovden i Aust-Agder.

– Hvert år har det vært over 20 oppdrag i løpet av påskeuken. Oppdragene har omfattet hjertestans, alvorlig sykdom og ulykker. Pasienter ble flydd til Kristiansand, Stavanger, Skien, Arendal og Oslo sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse til luftambulanse.no

Skredfare

Kjersti Løvik sier at de fleste er flinke til å lytte til råd, og til å ta hensyn til vær og føre.

– I Nord-Norge har det snødd en del de siste dagene, så der er skredfaren oppjustert fra tre til fire, hvor fem er det høyeste, noe vi sjelden har i Norge. Fire betyr at skred kan utløses av seg selv, og at du ikke bør være der skredet utløses. Bevegelser i bakken kan være nok, sier hun.

– I Sør Norge og resten av landet ligger skredfaren på tre. Det betyr at det er fare for skred, og at du som skiløper kan utløse skred. Vi vil ikke skremme folk vekk, men vi oppfordrer folk til å være forsiktig. Følg trygge og oppmerkede veivalg, og unngå hellninger på 30 grader og mer, sier Kjersti Løvik, og oppfordrer folk til å følge skredvettreglene.

Påsketravelt

Påske er alltid en travel tid for hjelpekorpsene, og i fjor hadde Røde Kors Hjelpekorps over 1.800 aksjoner, og 458 av disse var i påsken.

I år har de flyttet kommunikasjonssentralen til Oslo, i stedet for på Golsfjellet, hvor de har vært de siste 64 årene.

– Grunnen til flyttingen er av rent pratiske årsaker, og beredsskapen i fjellet fortsetter som før, sier Kjersti Løvik.

Kommunikasjonssentralen innhenter informasjon om våre aktiviteter i hele landet og koordinerer informasjonsarbeidet til Røde Kors i påsken. Sentralen fokuserer spesielt på beredskapen i fjellet og sender blant annet ut daglige rapporter på antall og type aksjoner Røde Kors Hjelpekorps er involvert i og stemningen på påskefjellet.

– Vi er tilstede der folk er i påsken. Og veldig mange reiser til fjellet, så derfor har vi flyttet vår beredskap dit folk er, sier Kjersti Løvik.

Med mye folk i fjellet, og mye fint vær går skadestatiskikken opp.

Røde Kors hytta på Haglebu i Buskerud. FOTO: Erik Johansen/NTB scanpix

– Hittil i år har vi hatt en dobling i forhold til i fjor. Det går mye i brudd og forstuinger. Hittil i påsken, og vi er bare kommet til mandag, har vi hatt livreddens tjenester i over 1.600 timer. Det vil si fulle dagsverk i ni månder, sier hun.

– Vår mål er at alle skal ned fra fjellet når påsken er over, sier hun.

– Men fortsetter det som nå, blir det en travel påske, sier hun.