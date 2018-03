Oslo

Hvert år drukner mange mennesker som ferdes på usikker is, og faren øker når temperaturen svinger kraftig mot påske.

Isvett

– Temperatursvingninger gjør at isen noen steder er usikker, og da må folk vise sunn fornuft og kjenne sitt isvett, sier president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap.

Norges Livredningsselskap anbefaler å lære isvettreglene og mener at folk flest har et behov for økt kunnskap å ferdes å isen. Det gjelder også deg.

– Nå er det store svingninger i vær og temperatur. Skal man ut på isen er det viktig å sjekke de lokale forholdene. Folk må ta sikkerheten på alvor, sier Claire Alfonso til Dagsavisen.

– Det er viktig å ha med seg det utsyret vi anbefaler, som ispigger og line, og ikke legge ut på egenhånd, sier hun.

– Det finnes også nettsider hvor man kan få kunnskap om de lokale forholdene, sier hun.

Farlig is

Selv om isen mange steder kan oppfattes som trygg, kan tykkelsen variere drastisk. Undervannsstrømmer, øyer, snødekke og elveløp er noen av de faktorene som kan påvirke isens tykkelse. Det kan virke trygt, men isen kan være lumsk.

– Hvert år drukner det mennesker i Norge fordi de feilberegner hva isen tåler. Ved å ta noen enkle forhåndsregler kan liv bli spart, sier Alfonso, som frykter ulykker.

– I år har det vært veldig gode forhold for de som har ferdes på isen. Jeg fikk være med en skoleklasse på tur på Mjøsa i februar, og da var tykkelsen på isen 35 centimeter. Man regner med at 8-10 centimeter er det som skal til for å holde et voksent menneske, sier hun.

Alfonso frykter at flere vil falle for fristelsen til å gå ut på isen i påsken, uten å kontrollere isens tykkelse og uten tilstrekkelig sikkerhetsutstyr og kompetanse.

– Dette er spesielt alvorlig når snøen legger seg på isen. Det kan gi inntrykk av at isen er trygg, men i realiteten kan isen gi etter om man er på feil sted, sier hun og legger til at forberedelser, utstyr og kunnskap er viktig, og spesielt egne ispigger.

– Alle skal kunne nyte naturen, spesielt i påsken, men det krever kunnskap og riktig utstyr, sier Alfonso.

