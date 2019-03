Rektor reagerer sterkt på at Alliansen samler underskrifter fra elever

I en e-post sendt ut fredag til elever, foreldre og ansatte ved Oslo Handelsgymnasium, skriver rektor Camilla K. Mehl:

Til orientering.

Det er registrert en mann fra partiet Alliansen utenfor porten vår i Parkveien som samlet inn underskrifter fra elever (mest gutter så det ut som). I bytte fikk de Trump klistremerker.

Som dere kanskje har sett i nyhetsbildet – se lenke til NRK reportasje fra Arendal (tror det var samme mann) https://www.nrk.no/sorlandet/alliansen-ble-bortvist-etter-stemmejakt-pa-skoler-1.14484594 - driver partiet for tiden aktiv stemmesanking.

Jeg syns det er veldig uheldig at unge mennesker gir sin signatur til noe de ikke helt vet hva er i bytte mot tilsynelatende kule klistremerker.

Jeg har tipset våre venner i forebyggende team da jeg ikke ønsker slik virksomhet ved vår skole. Gi meg gjerne et hint hvis dere ser denne mannen igjen. Takk for hjelpen!

– Tar avstand fra de holdningene

Overfor Dagsavisen forklarer Mehl hvorfor hun sendte ut e-posten.

– Jeg synes det er viktig at foresatte får vite om at det har vært et politisk besøk som ikke er organisert. Det var rett utenfor skolen, slik at man måtte gå forbi stemmesankeren på Solli plass.

Hun understreker at Oslo Handelsgymnasium tar avstand fra holdningene til

– Vi må ta et standpunkt og vi tar så avstand fra de holdningene. Det var en av årsakene til at jeg reagerte såpass sterkt. Jeg tenker på de verdiene som partiet har uttalt i det siste. Det er så langt fra det som vi som skole står for, sier hun.

Hun forteller at skolen ikke har hatt noen problemer med andre partier, og understreker at andre partier, i motsetning til Alliansen, varsler og gjør avtaler med skolen før de dukker opp.

Kritiserer jøder og «neger-kultur», og fornekter menneskeskapte klimaendringer

Leder i partiet Alliansen Hans Jørgen Lysglimt har blant annet kommet med uttalelser som dette på Twitter:

«Vi er nødt til å ta dette oppgjøret up front med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er dritt lei at jødene skal får pushe fram dette falske holocaust narrativet.»

– Det er åpenlys konspiratorisk antisemittisme, sa leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen til Dagsavisen den gangen.

Lysglimt Johansen fornekter innbitt menneskeskapte klimaendringer, og har også advart mot det han kaller «negernes gangster-rap-kultur».

Vil komme tilbake på mandag

Lysglimt Johansen bekrefter at det var han som delte ut Trump-klistremerker og samlet inn underskrifter blant elevene ved Oslo handelsgymnasium.

– Ja, det var meg, sier han til Dagsavisen.

Han hevder selv at budskapet til Alliansen faller i god jord hos ungdom, og viser til at partiet fikk 0,9 prosent av stemmene ved skolevalget i 2017.

– Ungdommen forstår Alliansens budskap mye mer enn hva eldre gjør, fordi det er sannheter som man finner på internett, sier han.

At han er uønsket av rektor Mehl, svarer han slik på:

– Uønsket? Jeg er veldig godt ønsket av elevene og står utenfor skolegården på offentlig område. Elevene signerer på at alliansen skal få lov å stille til valg. De blir ikke med på noe, og underskriftene brukes kun til å leveres til valgstyret i Oslo kommune. Ville hun sagt det samme når Rødt var ute og hentet underskrifter? Sine politiske meninger skal rektor holde for seg selv.

Lysglimt Johansen hevder han fikk inn rundt 100 underskrifter på fredag, og sier at Dagsavisen gjerne kan være med når han kommer tilbake til skolen for å samle underskrifter igjen kommende mandag.

På spørsmål om hvorfor han ikke varsler skolens ledelse om sin ankomst på forhånd, svarer han slik:

– Har ikke tid. Fristen går ut nå.

