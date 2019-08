Regjeringen lager egen handlingsplan mot muslimhets

Saken oppdateres

Regjeringen har allerede bestemt at det skal utarbeides en fornyet handlingsplan mot rasisme og diskriminering, men nå blir det altså en egen handlingsplan mot muslimhets i tillegg til denne.

Nyheten om regjeringen lager en egen handlingsplan mot muslimhets ble kjent torsdag ettermiddag på en pressekonferanse på Melahuset i Oslo.

Det er kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande som har ansvaret for planen, men flere departement skal bidra inn til planen.

Derfor var også både kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til stede på pressekonferansen.

Negative stereotypier

– Vi har en rekke undersøkelser som viser at det er muslimfiendtlighet i Norge, og at det er behov for en slik handlingsplan, sier Skei Grande.

En rapport fra Holocaust-senteret i 2017 viste at negative stereotypier om muslimer er utbredt i det norske samfunnet.

* 39 prosent av de spurte i undersøkelsen støtter utsagnet «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur».

* 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».

* Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».

Etterlyst plan

Venstre-statsråden viste også til at moskéangrepet i Bærum ytterligere aktualiuserte problemet.

Ekstremismeforsker Tore Bjørgo gikk ut i Dagsavisen og etterlyste en egen handlingsplan mot muslimhat.

– Jeg skjønner at det kan være kontroversielt innad i regjeringen, men det er slående at man ikke etablerer en egen handlingsplan mot islamofobi når regjeringen har gjort det mot antisemittisme, sa Bjørgo til Dagsavisen

Bjørgo er leder for Crex - senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo.

For tre år siden la regjeringen også fram en egen handlingsplan mot antisemittisme.