«Eksplosjoner i bærum?»

Slik er den første reaksjonen på den norske tråden på et av de største anonyme nettforumene lørdag ettermiddag. Den ble skrevet klokken 17.02.57, en liten time etter at terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal ha tatt seg inn i al-Noor Islamic Center i Bærum.

Noen minutter senere har en annen forumbruker fått med seg at det trolig er en hvit mann med hjelm og uniform som har skutt i «Bærums-moskeen», som det muslimske senteret kalles lokalt.

«Har rasekrigen startet?», skriver han.

Resten av ettermiddagen og kvelden går diskusjonen.

«Morsomt at det er det første de presiserer, pleier ikke å være sånn når våre nye landsmenn er involvert i kriminelle handlinger», skriver en bruker som reaksjon på at gjerningsmannen identifiseres som hvit.

«Flott, nå kommer alle muslinger [slang for muslimer, red.anm.] i Norge til å prøve å fremstå som offer igjen», skriver en annen.

Kastet ut av nettet

Forumet er et brukerstyrt bildedelingsforum på internett som tillater brukeren å være anonym. Det brukes til å diskutere alt mellom himmel og jord, på flere språk.

Forumet er beryktet for den røffe tonen, og fordi det knapt finnes begrensninger for hva som kan publiseres. 8chan, en annen variant av samme type forum, ble stengt av tjenesteleverandøren sin for en uke siden etter at flere av den siste tidens høyreekstreme terrorister hadde brukt siden til å publisere sine manifester der.

Philip Manshaus publiserte en kamperklæring på et lignende forum hvor han oppfordrer til å «bump race war», noe som betyr å få rasekrigen til topps i forumet.

Vi satte oss ned sammen med Tore Bjørgo, professor ved C-Rex, Senter for ekstremismeforskning, for å se på det som ble skrevet i den norske tråden i timene etter angrepet i al-Noor Islamic Center.

Den røffe tonen som er gjengitt over til tross: Bjørgo blir ikke sjokkert.

– Så langt er det ikke noe her jeg har reagert så veldig på. Noen her snakker jo bare tull og om helt andre ting sånn som ekskjærester og sånt, sier han.

Ikke sjokkert: Tore Bjørgo, professor ved C-Rex, Senter for ekstremismeforskning, er ikke veldig sjokkert over det han leser på den norske tråden på nettforumet, der terrorhandlingen i Bærum følges i direkte. FOTO: KRISTOFFER SOLBERG

– Mest drittpreik

Bjørgo mener mesteparten av det som skrives i de ulike trådene er regelrett «drittpreik». De anonyme forumbrukerne bruker selv betegnelsen «shit-posting». Han påpeker at den norske tråden bare er én av flere parallelle tråder.

I den norske tråden viser han til modererende stemmer og at det i liten grad uttrykkes støtte til angrepet.

Flere i tråden fleiper med både Manshaus’ utseende og inkompetanse. «Tenk å dra til en moske på en lordag. Kan han ingenting om islam?»; «jævla amator. hvor vanskelig ærre å sprenge opp ti, tjue stykker lissom?»; og «Han ble overmannet av en nyskutt 75år gammel mann som satt og leste koran».

Renhold og rasisme

Den eksplisitte støtten og eventuelle skuffelsen over at angrepet gikk som det gikk finner man i større grad i den internasjonale tråden om angrepet, som foregår på engelsk.

Konspirasjoner om jøder og mer nazistiske formuleringer benyttes der, i motsetning til den norske tråden som i større grad handler om angrepet, mørk humor og mer banale temaer som å vaske tissen sin før man får besøk av en kvinne om hverandre.

Ungt publikum

Bjørgo påpeker at denne typen diskusjoner har en helt annen profil enn mer kjente blogger som Gates of Vienna, der blant andre norske «Fjordman», som egentlig heter Peder Are Nøstvold Jensen, skrev lange essays om trusselen fra islam. Flere av disse tekstene ble siden gjengitt i manifestet til 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik.

– Der skrives det lange kronikker. Det vi ser på nå, passer ikke inn i den sjangeren. Dette er mye mer drittpreik, sier Bjørgo.

– Kan man si at det er snakk om to forskjellige fenomener?

– Det er ganske forskjellig i både form og innhold, men på noen områder overlapper meningene. Det er nok rett å si at det er ulike typer sosiale fellesskap, sier han.

– Disse anonyme forumene virker å ha et yngre publikum.

– Det kan virke sånn, ja.

Han trekker likevel fram masseskytingen i Las Vegas som et eksempel på at det ikke nødvendigvis bare er unge som begår terrorhandlinger. Han mener fellesnevneren i større grad er at alle er menn enn alder.

Fysiske miljøer borte

Internettbevegelser og organisering på nett gjør det vanskelig å få et konkret bilde på hvor mange som er radikale på nett.

– Det som er slående, er at for 20 år siden var det snakk om fysiske grupper. Man hadde skinheadmiljøer, man hadde nasjonalistmiljøet i Oslo-området som møttes og drakk øl. De finnes nesten ikke lenger, sier han.

– Det finnes jo grupper som Norwegian Defence League og lignende?

– De har vært mislykkede, egentlig. Grupper som for eksempel Den nordiske motstandsbevegelsen har så innmari få medlemmer. De lykkes ikke med å rekruttere noe særlig, sier Bjørgo.

PST fikk tips

Tore Bjørgo er usikker på hvor mye kontroll PST har på miljøene på nettet, særlig internasjonale nettsider.

Det har i etterkant av terrorforsøket i Bærum kommet fram at PST fikk tips om Philip Manshaus i fjor, men at de ikke gikk videre med saken.

– Tipsene vurderes og analyseres systematisk. Så må vi gjøre vurderinger rundt tipset vi fikk i denne saken og se på om det er noe vi kunne ha gjort bedre. Vi har åpenbart ikke klart å forhindre dette, men det er for tidlig med en endelig konklusjon på om vi burde ha reagert annerledes, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.