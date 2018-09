Innenriks

«Change the Conversation» heter det når en politisk aktør ønsker å få offentligheten til å se en annen vei enn der det brenner. «Endre samtalen».

Uka som gikk startet med at fire tidligere og en nåværende justisminister fra Frp måtte svare for Stortinget om dårlig kontroll over beredskapen. Den fortsatte med at Frp byttet ut to statsråder, og vi journalister, som dårlig håndterer mer enn en sak av gangen, flyttet oppmerksomheten fra høringen i Stortinget.

Uka slutter med at to av de tidligere justisministerne, Sylvi Listhaug og Per Sandberg, får boltre seg i beste sendetid i «gullrekka» på NRK 1.

– Uka endte mye bedre enn den startet for Frp, ja, sier Sigbjørn Aanes, tidligere kommunikasjonssjef i Høyre, nå seniorrådgiver i First House.

Les også: Per Sandberg er lei politikere som legger seg flate og beklager

– Frp i farlig farvann

Aanes mener Frp har hatt en god uke, men da først og fremst fordi partiet har fått nye ansikter inn i regjeringen.

Han understreker ellers at tilfeldigheter spiller en mye større rolle i politikken enn mange tror. Frps uke på infofronten er, sett utenfra, en kombinasjon av tilfeldigheter og godt pr-arbeid, sier Aanes.

Ketil Raknes, høyskolelektor ved Høyskolen Christiania og tidligere rådgiver i SV, er enig i at tilfeldigheter spiller en stor rolle. Raknes sier også at Frp er flinke på PR-siden og at partiet har «høy budskapsdisiplin». Han er ikke like overbevist om at dette har vært en god uke for partiets kommunikasjonsfolk.

– Jeg tror ikke folk flest er så veldig opptatt av høringen på Stortinget, som var veldig teknisk. Jeg tror derimot at statsrådsskiftene fører Frp inn i farlig farvann. De har utløst en flom av spekulasjoner om en kommende lederstrid. Det er aldri bra for et parti, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Midt på treet-uke

Hvis Frp har drevet bevisst pr-arbeid her, er det et klassisk eksempel på å «endre samtalen», sier Raknes. Men kanskje ikke så vellykket:

– At Per Sandberg snakker om sin kjærlighet til en muslimsk kvinne i beste sendetid er ikke en vinnersak for Frp.

Frp: – Vi formidler politikk

Ida Krag, kommunikasjonssjef i Frp, avviser at partiet spinner.

«Som kjent fungerer bookingen til gullrekka slik at NRK selv tar kontakt med gjester de ønsker å invitere. FrP har denne uka, som alle andre uker, vært opptatt av å formidle politikken vår», skriver Krag i en mail.

Spørsmålet om hvorfor statsrådsavgangene kom denne uka, svarer hun ikke på.

Les også: Her stiller foreldre som streikevakter utenfor barnehage i streik

– Godt stoff for NRK

– Var det redaksjonene som kontaktet Listhaug og Sandberg, eller var det omvendt, Charlo Halvorsen, redaktør i Underholdningsavdelingen i NRK?

– Sandberg og Listhaug ble kontaktet av redaksjonene.

Politikere er ofte gode gjester i Nytt på Nytt, sier Halvorsen.

– De er godt orienterte, taleføre, kunnskapsrike og bringer ofte med seg mange tydelige referanser til samfunnsaktuelle og politiske spørsmål. I tillegg hender det ofte at politikere som kommer på besøk er tett på eller midt oppi aktuelle nyhetssaker, og det er bra for et satireprogram som vårt.

– Per Sandberg gikk av som statsråd i sommer under dramatiske omstendigheter, og ferieturen til Iran var en av de mest omtalte sakene i norsk offentlighet den siste måneden. Lindmo-redaksjonen vurderte at det var et interessant bakteppe for å gjøre et intervju med en av de største profilene i norsk politikk de siste 20 årene.

Les også: – Søviknes-avgang planlagt lenge

Uspinnelige Nytt på nytt

– Ser NRK at dere står i fare for å delta i et partis spinn for å ta oppmerksomheten bort fra en vanskelig sak?

– Lindmo-redaksjonen hadde ingen kommunikasjon med partiapparatet i forkant av intervjuet. Når det er sagt, er vi alltid oppmerksomme på at mange gjester, kanskje i særdeleshet politikere, ofte har sin egen agenda, men det er ikke Lindmo-redaksjonens inntrykk at det å dra oppmerksomheten bort fra høringen i Stortinget var en del av Sandbergs motiver for å stille til intervju.

Nytt på nytt, på sin side, lar seg aldri spinne, sier Halvorsen.

– Nytt på Nytt deltar aldri i noe politisk partis spinn. Vi velger ut sakene vi skal snakke om etter våre egne kriterier, behandler dem med våre egne humoristiske metoder og har ingen annen agenda enn å bedrive best mulig satire. Det innebærer også å stikke hull på politikernes spinn på en morsom og treffende måte, sier Charlo Halvorsen.

Les også: Se kart: her er det bompengeopprør