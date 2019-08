– Siktede erkjenner de faktiske forhold, men han har enn så lenge ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Hans forklaring har gitt et viktig bidrag inn i den videre etterforskningen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i en pressemelding fredag kveld.

Manshaus hadde inntil torsdag benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han hadde også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater. Men torsdag ettermiddag snudde han og sa seg likevel villig til å bli avhørt.

Avhøret ble gjennomført fredag kveld og varte i over fire timer.

Bærumsmannen er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

Forsvareren: – Han har vært samarbeidsvillig

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus' forsvarer vil ikke gå inn på hva hennes klient har forklart i avhør, men hun beskrives ham som samarbeidsvillig.

– Han har forklart seg i dag. Det har gått greit. Jeg kan ikke si noe mer om innholdet. Det har å gjøre med at han sitter på brev- og besøksforbud. Jeg kan naturligvis ikke formidle forklaringen hans ut, sier forsvarer Unni Fries til mediene fredag kveld.

– Var han samarbeidsvillig?

– Ja, det synes jeg han har vært.

– Viste han tegn til anger?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Politiet bekreftet noe tidligere fredag at Manshaus erkjenner de faktiske forholdene.

– Jeg kan ikke si noe mer om det. Det er det politiet har valgt å gå ut med, sier Fries.