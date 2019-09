LOJAL MOT SJEFEN: Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap), her med besøk av Tonje Brenna, som nå ligger an til å bli fylkesordfører i Viken for samme parti. Nygård vil ikke gi partiledelsen skylden for at Ap går kraftig tilbake på landsbasis og i Fredrikstad.