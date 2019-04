Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen «Nytt regjeringskvartal», som er en samlet framstilling av arbeidet med gigantprosjektet.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er en av de største fagforeningene for ansatte i departementene, og forbundet har deltatt aktivt i diskusjonen om hvordan et nytt regjeringskvartal bør utformes. I fjor leverte NTL sammen med de andre fagforeningene et opprop fra 2.500 ansatte som stilte krav om hva som trengs av areal for å skape et godt arbeidsmiljø.

Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL, mener statsråd Monica Mæland (H) ikke har lyttet til de ansatte.

– Vi har tidligere vært kritiske til at arbeidet med nytt regjeringskvartal ikke har tatt hensyn til hva slags arbeid som faktisk utføres i departementene og hva slags arbeidsplasser dette krever. Dessverre ser det ut til at stortingsmeldingen er en fortsettelse i samme spor, sier Barsok.

Kjersti Barsok, leder i Norske Tjenestemannslag. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

– Kortsiktige løsninger

Hun finner lite i stortingsmeldingen om det de ansatte har vært opptatt av.

– Regjeringens overordnede mål om nøkternhet, fleksibilitet, arealeffektivitet og samhandling er for så vidt gode, men skal dette gigantiske prosjektet bli vellykket, må også utfordringene og de ansatte tas på alvor, sier Barsok, og legger til:

– Her er det de kortsiktige kostnadskuttene som vinner fram, og det ser ut til at hensynet til en oppkonstruert framtidig departementsansatt er viktigere enn dagens ansatte og de som etter all sannsynlighet skal være med over i et nytt regjeringskvartal. Vi vil advare mot å velge kortsiktige og dårlig forankrede løsninger nå, de kan bli dyre på sikt.

Les også: Statsministeren sier uttalelse om nytt regjeringskvartal «ble feil»

– Oppsiktsvekkende

Jens Frydenberg Reinertsen, NTL-tillitsvalgt for ansatte i Utenriksdepartementet, er heller ikke fornøyd.

– Det er oppsiktsvekkende at meldingen ikke nevner ordet «arbeidsmiljø» én eneste gang, sier Reinertsen.

– Man bygger ikke et regjeringskvartal for framtida ved å ignorere dem som skal jobbe der. Meldingen omtaler heller ikke oppropet som 2.500 ansatte skrev under på i 2018, med krav om at arealnormen må økes for å legge til rette for konsentrasjonsarbeid og for å tillate både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.

Han mener regjeringen stenger «de kritiske stemmene ute».

– De har overlatt utredning av arbeidsplassutforming til private leverandører av aktivitetsbaserte arbeidsplassløsninger. Konklusjonen var dermed i realiteten gitt på forhånd. Arbeidstilsynet som ansvarlig fagmyndighet har ikke blitt involvert, og vi ansatte er ikke blitt hørt.

Frydenberg Reinertsen mener arealnormen er for trang og viser til at forskning på åpne landskap viser at man risikerer dårligere trivsel, økt sykefravær og en produktivitetsnedgang på 30 prosent.

– Vi etterlyser derfor en nøktern analyse som også tar høyde for produktivitetstap ved trangere lokaler, sier han.

Les også: Håp om byggestart for nytt regjeringskvartal i 2020

– Helt uenig

Dagsavisen har lagt fram kritikken for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I en e-post skriver Monica Mæland at konseptet er utviklet gjennom «en svært grundig prosess hvor de ansatte har blitt trukket med i arbeidet hele veien».

– Jeg er helt uenig i det bildet som NTL her tegner. Både min forgjenger og jeg har hatt møter med representanter for de ansatte der de har fremført sine synspunkter og motforestillinger, skriver hun og legger til:

– Når det gjelder kritikken mot at arealnormen er for trang, mener vi at arealet på 23 kvadratmeter er en nøktern, men ikke spesielt snau ramme. Jeg er trygg på at denne rammen vil gi gode og framtidsrettede arbeidsplasser i et trygt og godt arbeidsmiljø.