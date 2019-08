NRK: Siktede etter moskéskytingen blir ikke avhørt søndag

Den siktede mannen vil ikke la seg avhøre av politiet i kveld, opplyser mannens forsvarer Unni Fries til NRK

Tidligere søndag kveld opplyste Fries til NTB at hennes klient ikke har ønsket å snakke med politiet. Hun understreket også at han har rett til ikke å forklare seg. På spørsmål om det betyr, slik hun ser det, at det ikke ville bli aktuelt med avhør søndag, svarte advokaten følgende:

– Politiet har blitt orientert om at min klient ønsker å benytte retten til ikke å forklare seg, og da regner jeg med at politiet respekterer det.

Planlagt avhør utsatt

Politiet har på sin side hatt et ønske om at mannen skulle forklare seg søndag kveld.

– Politiet ønsker selvfølgelig at han skal forklare seg, og oppfordrer ham til det, men hva han velger nå i kveld, vet vi ikke ennå, sier politiinspektør i Oslo-politiet Grete Lien Metlid til NTB ved 18.30-tiden.

Hun legger til at siktede foreløpig ikke har ønsket å forklare seg, og at det planlagte avhøret har blitt utsatt.

Politiet opplyste søndag at de etterforsker skytingen i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag som et forsøk på terrorhandling. Politiet har også bekreftet at den antatte gjerningsmannen, som er begynnelsen av 20-årene, også mistenkes for å ha drept sin 17 år gamle stesøster i en bolig på Eiksmarka i Bærum.

– Vi begynner å få en del informasjon i denne saken og har fått gjort mye det siste døgnet, men i og med at han ikke har forklart seg, så er vi tilbakeholdne på en del av informasjonen, sier Metlid.

Etterforskning

Hun påpeker at mannen foreløpig kun er siktet for drap og drapsforsøk, og at det pågår en etterforskning som dreier seg om dette er et forsøk på en terrorhandling.

– Vi har gjort mange vitneavhør, og vi har også fått undersøkt en del av informasjonen som ligger på nettet, og fått verifisert opplysninger derfra. Samtidig har informasjon fra stedet og opptredenen der vært med på å danne et bilde av hvilken type hendelse dette er – og kan være, sier Metlid. (NTB)