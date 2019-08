Tidligere denne uka avslørte NRK at Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde penger plassert i et kommersielt velferdsfirma gjennom et ordinært aksjefond i DNB. Støre valgte å selge seg ut av fondet straks etter NRKs avsløringer.

Saken har fått stor oppmerksomhet denne uka, blant annet fordi det viste seg at Støre kun hadde 84 kroner i selskapet og faktisk har tapt fem kroner på at DNB valgte å plassere noen av pengene der.

I ettertid har det kommet anklager mot NRK, blant annet fra redaktør i Dagens Perspektiv, Magne Lerø, som kalte det hele en «drittpakke» mot Støre. Støre selv spekulerte også i Politisk kvarter på NRK radio i hvorfor denne avsløringen kom akkurat nå midt i en valgkamp.

– Hvem som tipser om dette slik at det skjer tolv dager før et valg – og ikke midt i sommerferien – hvor jeg forteller om at jeg har fond, det skal ikke jeg spekulere på, sa Støre på Politisk kvarter torsdag.

Drittpakke er et synonym for svertekampanje, og Wikipedia definerer det som «bevisst utlevering av skadende, vanligvis sann, informasjon om en person, selskap, organisasjon etc».

Avviser «drittpakke»

Nå tar NRK til motmæle mot kritikken. I en serie innlegg på nettstedet Twitter svarer fagrefaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Marius Tetlie, på kritikken.

Han skriver:

2/2 1) Støre går til valg mot privat profitt i velferden 2) Støre har flere ganger tidligere blitt kritisert for sin formuesforvaltning 3) Støre valgte å selge seg ut av det aktuelle fondet. Mvh Marius Tetlie, fagredaktør, Nyhetsdivisjonen i NRK — NRK (@NRKno) August 30, 2019

Velferdsprofitt

Noe av grunnen til at NRKs avsløring har vakt oppsikt er at Støre og Arbeiderpartiet har vært harde i klypa med kommersielle selskaper som driver velferdstjenester for profitt.

Til tross for dette har også flere stemmer på høyresiden i norsk politikk tatt Støre i forsvar. Blant annet Minervas Jan Arild Snoen kalte det «en fillesak» i Dagbladet.