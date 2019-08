Støre har hatt penger i fond som investerer i privat velferd

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hatt penger i fond som investerer i private velferdskonsern som tidligere Aleris Omsorg. Nå selger han seg ut, melder NRK.

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt», og Arbeiderpartiet går imot en kommersialisering av omsorgen.

Ifølge NRK har Ap-lederen investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er inne på eiersiden av Stendi, som tidligere var Aleris Omsorg.

– Det DNB sier til meg, er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til kanalen.

Støre hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner investert i fond hos DNB og Danske Bank gjennom familieselskapet Femstø AS.

Støres rådgivere opplyser til NRK at partilederen når han selger seg ut, har drøyt 1,3 millioner kroner stående i det aktuelle fondet, DNB Private Equity Retail B. Avkastningen i løpet av de to årene Støre har hatt penger i fondet, har vært 288.000 kroner.

Støre forklarer at han har penger i fond fordi han ønsker en ansvarlig forvaltning.

– Min bestefar var en industrimann, som skapte verdier. Jeg har valgt en annen retning i mitt liv. Men jeg tror det ville være i tråd med hans tenkning at de pengene ikke ble lagt under en madrass eller satt bort på denne måten, sier han.