62 prosent mener at det norske helsevesenet er todelt, og at lommeboken avgjør hvor god behandling man får, skriver Klassekampen. Flesteparten – 78 prosent – mener dette er negativt, og 64 prosent mener det bidrar til at forskjellene øker.

Tallene kommer fra årets helsebarometer fra Kantar TNS, som baserer seg på 2090 representative intervjuer gjennomført i januar i år.

– Underfinansiering

– Vi deler folks bekymring om at lommebok eller adresse skal avgjøre hva slags hjelp du får. Ikke på noe annet område vises de økende sosiale forskjellene så godt som på helsefeltet, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

– Det er dokumentert gjennom flere saker i mediene at også avansert kreftbehandling tilbys i et privat marked. Det er en alvorlig tillitsutfordring. Folk forventer at de skal få tilgang til den beste behandlingen i vår felles tjeneste. Da må man prioritere det som er viktigst, sier Kjerkol. Hun sier til VG at det er folk som ikke får behandling, fordi sykehusene ikke har råd.

– Det er snakk om en kronisk underfinansiering av sykehusene, som gjør at det nyeste innen kreft­medisin kun blir tilgjengelig for dem som har råd til å betale.

Høie uenig

Helseminister Bent Høie sier til avisen at han ikke er enig at sykehusene er trege med å ta i bruk ny behandling:

– Veldig mye av den nye kreft­behandlingen er tatt i bruk. Mye tas i bruk, selv om noe ikke blir godkjent, fordi effekten ikke er god nok eller fordi legemiddelselskapene tar for høy pris, sier Høie.