SV krever gratis barnehage: – Nå viser vi kortene våre

– Vi foreslår gratis barnehage til alle fordi det er helt nødvendig for å hjelpe folk i en krevende tid. Det er stramt for mange, særlig for barnefamilier. Det å fjerne en så stor regning, det vil bety mye for folk, sier SVs finanspolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Han svarer dette på spørsmål fra Dagsavisen om SVs krav gratis barnehage til alle er ment som et valgkamputspill for å fri til landets barnefamilier.

Ett av de viktigste signalene fra SVs landsstyremøte fredag, var nemlig at partiet vil sørge for gratis barnehage til alle, og at de vil innføre denne store sosiale reformen i ekspressfart – før stortingsvalget til høsten. De vil også at reformen skal spikres i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i løpet av de neste par ukene.

– Viser kortene våre

Unneland syns ikke dette er for dristig grep i forhandlinger om et statsbudsjett som «bare» skal revideres. Han mener det er viktig «å være tydelig overfor folk i Norge hva det er vi forhandler om når vi forhandler med regjeringen».

– Nå viser vi kortene våre. Gratis barnehage er den viktigste saken vi går inn i det forhandlingsrommet med, og det tror jeg folk i Norge er enige i, sier Unneland.

– I Norge koster det ingenting å sende barna på skole eller til legen, men vi betaler mange tusenlapper for å sende barna i barnehage. Hvis det blir opp til SV, fjerner vi den regningen, og for 2025 vil dette koste rundt 2,5 milliarder kroner, anslår han.

– Vi foreslår alltid en inndekning for våre forslag i forhandlingene, og vi skal vise hvordan vi kan omfordele med å øke skattene for landets aller rikeste og øke skatten på bankenes helt hinsides spinnville overskudd, sier SVs finanspolitiske talsperson, som anslår at barnehagereformen vil koste rundt 7 milliarder kroner årlig.

Bergstø: – De har hatt det tøft

SV-leder Kirsti Bergstø understreker også at gratis barnehage er helt nødvendig nå, og hadde dette som et sentralt tema i sin tale til landsstyremøtet.

– Barnehagen skal bli gratis for alle barn. Det vil spare barnefamilier for 20.000 kroner i året, sa hun i talen.

– Barnefamiliene er en gruppe som har hatt det tøft over lengre tid, sier Bergstø til Dagsavisen.

– De har ofte høye boutgifter, det koster å ha barn og det koster med mat. Så dette er et helt konkret grep for å sikre folk bedre råd på en effektiv måte, sier SV-lederen, som likevel avviser at SV nå stiller et ultimatum til de andre partiene.

– Vi går aldri til forhandlinger med et ultimatum. Det er ikke klokt. Dette er et offensivt forslag, for å ta bort ei stor regning fra barnefamiliene, fordi det trengs. Jeg håper jo både Ap og Sp ser at det er nødvendig å gjøre noe med økonomien til folk nå. Vi vet også at LO på sin kongress nylig vedtok at de ønsker gratis barnehage. Også flere utvalg som har jobbet for å bekjempe forskjeller og fattigdom i Norge, har pekt på nettopp gratis barnehage som et effektivt tiltak, sier Bergstø, som legger til at SV har greide å utvide velferden før, med reformer som gratis SFO.

Helt ny dynamikk

Hun innrømmer at de årlige budsjettforhandlingene med regjeringen har fått en helt ny dynamikk, nå som Sp står utenfor sammen med SV.

– Før var det to partier i regjering, nå er det ett parti i regjering og to som skal forhandle. Det endrer jo dynamikken helt. Det å ha to partier utenfor og et parti innenfor, skaper jo en mindre forutsigbar situasjon, sier Bergstø.

Tidligere denne uka rykket Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ut på en pressekonferanse for å kreve kutt i matmomsen fra 15 til 10 prosent i budsjettforhandlingene. Nå bruker SV-lederen altså deler av sin tale til landsstyret til å kreve gratis barnehage til alle barn.

– Det at både Sp og SV kommer inn med sin politikk i forhandlingene, det skulle bare mangle, sier Bergstø til det.

Hun mener at også Ap tar med seg en stor, kostbar reform inn i budsjettforhandlingene i år.

– Regjeringen har jo lagt fram satsinger som har langt større kostnader enn det vi går inn for. Ap har ikke lagt opp til at dette bare skal være små justeringer, for deres modell med Norgespris koster mange milliarder, sier Bergstø, som likevel har tro på at de tre rødgrønne partiene blir enige til slutt.

Det må i så fall skje innen 13. juni, når innstillingen til budsjettet må være klart for å legges fram i Stortinget. Stortingspolitikerne må vedta budsjettet senest 20. juni.

