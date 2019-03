Av: Aslak Bodahl/LO Media

Etter å ha jobbet 12 år som sykepleier ved Kantarellen Bo- og Servicesenter i Oslo kommune, har Nilem nå fått nok. Senteret er privat og drives av Stendi Omsorg, men sykepleieren orker ikke lenge å jobbe tre måneder «gratis» i året sammenlignet med kolleger hun kjenner godt i det offentlige.

Følte seg misbrukt

Fra 1. juni blir Høyås Bo- og Rehabiliteringssenter i Oppegård kommune hennes neste arbeidsgiver. Geografisk er ikke gapet stort. Det er derimot lønnsbetingelsene. For Nilem, som har 18 års erfaring som sykepleier, skiller det faktisk over 50.000 kroner i årslønn. Hun går fra en 80 prosent stilling med like mange kvelds- og nattevakter som dagvakter til en turnus med mer jobbing på dagtid.

Ved tidligere Aleris-eide Kantarellen jobber Nilem i en skjermet enhet for pasienter med demens.

– Jeg har følt meg misbrukt og urettferdig behandlet når det gjelder lønn. Nye sykepleiere som har startet her lenge etter meg, blir også tilbudt bedre betingelser. Ledelsen har latt det skure og gå med de som har vært her lengst. Det er skuffende, sier Nilem Kumari Kaushal til FriFagbevegelse.

Dårlig magefølelse

Bakteppet er at sykepleierne i fjor høst gikk til streik med krav om at sykepleiere i private institusjoner, som kommunene har ansvar for, skulle ha samme lønn og tariffstige som i det offentlige. NHO svarte med å true med lockout og utestenge drøyt 500 sykepleiere fra arbeidet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avbrøt deretter streiken med tvungen lønnsnemnd.

– De store lønnsforskjellene var et sjokk for meg, og på nyåret la jeg derfor fram et nytt lønnskrav i samråd med tillitsvalgt og fylkeslederen i Sykepleierforbundet, men responsen fra ledelsen uteble. Ventetiden gikk på tålmodigheten løs. Jeg fikk en dårlig magefølelse, forklarer Kaushal.

– Et ordentlig svar er det minste jeg kunne ha fått etter å ha jobbet her så lenge. Avslaget kom to måneder senere. Da hadde jeg allerede søkt på ny jobb, sier hun.

Nilem har to barn på fem og åtte år, og et lønnshopp på over 50.000 kroner i året betyr veldig mye.

– Det henger ikke på grep at to like jobber skal ha et så stort sprik i lønn. Dette er et krevende yrke både fysisk og mentalt, og jeg har vært mye borte fra barna mine, men heldigvis har jeg en snill og hjelpsom mann. I den nye turnusen min får jeg også fulgt opp ungene mye bedre, konkluderer hun.

Anbud på lavere lønn

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er glad for at Nilem og andre ikke aksepterer å tjene langt under det de vil tjene for samme jobb i det offentlige.

– Ingen skal vinne anbud på å gi lavere lønn til sykepleierne. Kommunene som konkurranseutsetter må stille krav om at det ikke skal gis dårligere lønns- og arbeidsvilkår, sier hun til FriFagbevegelse.

By forutsetter at de private sykehjemmene slutter med å underbetale sine ansatte.

– Sykehjem i privat sektor må komme opp med en minstelønn som tilsvarer det alle andre sykepleiere i Norge er sikret gjennom sine tariffavtaler, påpeker forbundslederen.

– Urimelig av forbundet

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier at det er helt naturlig at sykepleiere kan få økt lønn ved å skifte arbeidsgiver.

– Det er stor etterspørsel etter sykepleiere både i stat, kommune og private institusjoner. Ved at vi har et mangfold av arbeidsgivere innen helse og velferd, vil det være en sunn konkurranse om god arbeidskraft, sier Kaltenborn til FriFagbevegelse.

Hun synes det er urimelig at sykepleierforbundet i lang tid har valgt å kjøre enkeltsykepleiere fram når det er snakk om lønn. Årsaken er at enkelttilfeller vil gi et feil bilde.

– NSF har rett i at det går an å finne sykepleiere som tjener bedre i kommunen enn de ville ha gjort i en NHO-bedrift med samme ansiennitet, men det er også mulig å finne det motsatte. Det er flere som tjener best i det private. Det viser også NSFs innsamling av lønnsslipper, påpeker hun.

Private institusjoner har også tariffavtaler, og Kaltenborn synes derfor det er helt feil å skape et inntrykk av at privat helse og omsorg ligger på et uanstendig lønnsnivå. Hun viser til at avtalt snittlønn for sykepleiere i sykehjem driftet av NHO-bedrifter ligger over snittet i kommuner på landsbasis, men under Oslo kommune, som har valgt å være lønnsledende.

– I det norske arbeidslivet har private bedrifter i større grad individuell avlønning, mens det offentlige gjerne har mer sentral avlønning. Derfor gir det best mening å snakke om gjennomsnittlige lønninger for ansatte i samme typer virksomhet, og ikke å fortelle om enkeltpersoner, mener Kaltenborn.

Forstår valget

Arild Fossli, daglig leder ved Kantarellen Bo- og Servicesenter, beklager at det trakk ut i tid før Kaushal fikk svar på sitt lønnskrav. Han imøtekommer langt på vei sykepleierens kritikk og valg av ny arbeidsgiver.

– Det er mangel på sykepleiere i Norge, og vi er i en konkurransesituasjon. Når vi lyser ut stillinger, må vi strekke vi oss langt for å få en nyansettelse ved senteret, forklarer han overfor FriFagbevegelse.

– Frustrasjonen hennes er ikke urimelig. Det er lønnen vi lever av, men vi kan ikke ta hensyn til forskjellene mellom private og offentlige tariffavtaler. Samtidig har vi seks sykepleiere hos oss som har høyere lønn enn de som er omfattet av tariffavtalen i Oslo kommune, forteller Fossli.

Kravet fra Kaushal var også et dilemma, ifølge den daglige lederen. Det handler om ryddighet, at det er de tillitsvalgte som forhandler om lønn og at Kantarellen i prinsippet ikke gir lønnsforhøyelse mellom lønnsoppgjørene.

(FriFagbevegelse)