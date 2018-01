– I dag er det 5 igjen av de 35 elevene som startet i 1. klasse hos oss

Navn i nyhetene

Hvem: Terje Andersen (66)

Hva: Rektor på Tøyen skole

Aktuell: Mener at det hindrer integrering, når barn med innvandrerbakgrunn stadig flytter til nye skoler.



Stadig flytting hindrer integrering mener du. På hvilken måte da?

– Jeg liker å bruke ordet inkludering. Det er et nøkkelord for alle oss på Tøyen. Alle skal bidra og alle skal få. Vi prøver å bygge en egen Tøyen-identitet som alle kan være stolt over å tilhøre. Noe av problemet er korttidskontraktene på sosialboligene her. De hindrer at folk blir boende. Trygghet er et nøkkelord her. Et barn som vet det vil bli boende vil naturlig nok knytte seg tettere til lokalsamfunnet, i stedet sliter vi med en voldsom mobilitet.

Har du eksempler på det?

– Ja. Det er i dag 5 igjen av de 35 elevene som startet i 1. klasse hos oss. Det å skifte skole og bosted så ofte er ikke gunstig for verken skolegang, eller tryggheten til barna.

Hva mener du må gjøres med situasjonen?

– Det er vanskelig å gjøre altfor mye med ettersom vi lever i en kapitalistisk verden. Men noe kan gjøres. I borettslag kan de lage vedtekter mot oppdeling av leiligheter, som vil hindre spekulanter i å kjøpe en leilighet for så å dele den opp to, og selge dem til høyere kvadratmeterpris. I tillegg kan kommunen gjøre noe med sosialboligene. De kan slå ut noen vegger og gjøre leilighetene større, samt opprette langtidskontrakter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har lest utrolig mye. Hvilken bok som har betydd mest, er nesten umulig å svare på. Jeg vil si lesing av verdenslitteraturen har betydd mye. Med det mener jeg klassikerne fra skriftens morgen og til nå, fra alle kulturer.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mye som gjør meg lykkelig. Det kan være et blikk, en berøring, eller en generell lykkefølelse knyttet til at det er en mening med livet.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg har hatt noen barndomshelt, og jeg er egentlig motstander av heltefigurer.

Hvorfor det?

– Fordi alle har svakheter. Selv de som har utført de største bragder har sine brister.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er mye. Jeg ser mange feil ved meg selv, men ikke noe jeg vil dele.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg til et nytt og spennende sted. Paraguay, Mongolia og Armenia, er noen av stedene jeg har reist det siste året.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Alt mulig egentlig. Jeg er opptatt av rettferdighet, og da er det nok å ta av. Forrige gang jeg gikk i tog var vel 1. mai i fjor.

Er det noe du angrer på?

– Ja. Mengder.

Noe du vil dele?

– Nei.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis det var direktesendt TV i heisen kunne jeg tenke meg en debatt med en av Fremskrittspartiets topper: Enten Carl I. Hagen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug eller finansminister Siv Jensen. Det hadde vært litt morsomt.